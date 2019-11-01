Andersen Global拓展中美洲业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与中美洲律师事务所Central Law签署协议，将该组织在中美洲的业务拓展至六个国家的另外八个营业地点。这六个国家包括：哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马。

Central Law成立于2003年，由管理合伙人Rafael Quirós Bustamante领导，现已发展至包括70多名法律专业人员。该律所在银行和金融、民法、商法、公司法、移民、劳动和就业、并购、仲裁、诉讼、海事和税务等领域提供全面法律咨询。

Rafael表示：“我们团队的价值观、道德观、承诺、专业化、团队合作、社会责任和国际品质，已使我们成为中美洲地区客户的主要战略合作伙伴。我们对与Andersen Global的合作感到兴奋，并相信，通过将一家全球公司的优势和资源带给我们的客户，我们能够共同努力，从而拓展我们的全球业务版图并提高我们的服务质量。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“随着我们在中美洲扩展业务，Central Law将提供广泛的区域和协同覆盖。Rafael及其团队展示了最高的专业标准，我相信双方能够共同努力，在这个重要地区拓展我们集团的平台和能力，并将其与我们的全球战略相结合。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过159个分支机构和4,500多名专业人员。

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