埃克森美孚与雅宝（Albemarle）联手打造Galexia™技术平台 —— 革命性的加氢处理催化剂和服务成套技术

美国德克萨斯州休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--埃克森美孚催化剂及技术许可公司和Albemarle Corporation今天宣布，二者联合推出了适用于精炼领域的革命性加氢处理催化剂和服务解决方案成套技术——Galexia™技术平台。该平台改进了业务经营方式，确保在价值链的每个阶段都能更好地满足客户需求。

“炼厂不仅需要优质的产品，还需要发掘更大机遇来创造价值并优化运营，”埃克森美孚催化剂及技术许可公司总裁 Dan Moore 说，“我们推出独特而全面的 Galexia 解决方案技术平台，是为了全力帮助客户在竞争日益激烈的环境中提高生产力水平。”

借助两家公司独特的技术能力、炼厂实践知识以及成功经验，用户能够获得先进的加氢处理催化剂和我们广泛的催化剂装填优化经验。Galexia 技术平台超越传统产品，能够分析工厂运营情况并发现获取额外价值的机会，帮助炼厂优化性能和效率。

“Galexia 技术平台是我们在双方优势互补的基础之上打造出的成果，结合了我们多年的催化剂开发应用技术与独特的炼厂运营经验，可带来巨大价值，”雅宝催化剂总裁 Raphael Crawford 说，“我们将与客户通力合作，充分挖掘催化剂活性的潜力。”

埃克森美孚与雅宝的此次合作推动并加强了双方在特种加氢处理业务中的长期合作关系。客户从其中一方即可得到全面的预处理和脱蜡解决方案，同时也能获得炼厂所有者/经营者的运营经验和催化剂的使用经验，从而大大受益。

此前，两家公司曾联手开发和商业化生产 Celestia 与 Nebula 催化剂，帮助全球的加氢裂解装置和馏分油加氢处理装置提升了性能与利润空间。雅宝的 STAX® 技术可优化 Nebula、Celestia 和 MIDW™ 催化剂组合，使其在严苛的工艺条件下表现出卓越的性能，与埃克森美孚运营知识结合还将释放出超越加氢处理界区范围的价值。

关于埃克森美孚催化剂及技术许可公司

埃克森美孚先进的专有催化剂和高级工艺技术可帮助炼厂和石化产品生产商增加产能、降低成本、提高利润率、降低排放量，同时确保生产装置安全、可靠和高效地运营。想要更好地满足您的炼油、天然气和化工需求？敬请访问www.catalysts-licensing.com。

关于埃克森美孚

埃克森美孚是全球知名的跨国能源上市公司，采用先进技术和创新帮助满足全球不断增长的能源需求。埃克森美孚拥有行业领先的资源储备，是全球最大的炼油商和石油产品销售商之一，其化工公司在全球名列前茅。有关详细信息，请访问www.exxonmobil.com，或者在Twitter上关注我们：www.twitter.com/exxonmobil。

备注：

为方便起见，使用了“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

关于雅宝(Albemarle)

Albemarle Corporation 是一家总部位于北卡罗莱纳州夏洛特市的全球特种化工品公司，在锂、溴和炼油催化剂领域处于领先地位。我们帮助从能源和通信到运输和电子工业等全球最大规模且最为关键的诸多行业发挥巨大的潜力。我们与我们的客户并肩合作，开发更具竞争力的增值定制解决方案。我们的解决方案不但采用了卓越的技术和材料，还融合了经验丰富而且才华横溢的操作员、科学家和工程师团队的丰富知识和实用技能。

发现并实施性能更高、更具可持续性的解决方案是我们所有人的动力之源。我们的所想所思超越了日常业务范畴，意在推动产生永恒价值的创新成果。Albemarle 拥有大约 5,400 名雇员，为大约 100 个国家/地区的客户提供服务。我们定期将信息发布到 www.albemarle.com，包括活动通知、新闻、财务业绩、投资者演示和网络广播、非 GAAP 对帐、SEC 档案以及有关我们公司、业务及所服务市场的其他信息。

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