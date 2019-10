TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--Novasec Ltd. is verheugd te kunnen aankondigen dat het de exclusieve rechten heeft verworven om € 80 miljoen te kunnen aantrekken voor de financiering van de ontwikkeling van Gecama, een windpark op het vasteland in Spanje met een omvang van ~312 megawatt. Gecama is het eerste van verschillende projecten die Novasec wil financieren met behulp van een innovatief investeringsplatform dat gericht is op het bereiken van de beleggingsdoelstellingen van gekwalificeerde particuliere en kleine tot middelgrote institutionele beleggers.

De exclusieve fondsenwervingsrechten zijn verkregen door middel van een overeenkomst met Enlight Renewable Energy Ltd., een wereldwijde leider in de ontwikkeling van duurzame energie en eigenaar van Gecama. De verwachting is dat Gecama in het eerste kwartaal van 2020 met de bouw van start gaat en naar verwachting tot € 330 miljoen zal kosten om te voltooien. De totale verwachte inkomsten over de levensduur van het project bedragen € 2 miljard.

