Global Payments annonce un partenariat stratégique avec le Mouvement Desjardins au Canada

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Global Payments Inc. (NYSE : GPN), important fournisseur mondial de solutions logicielles et de technologies de paiement, a annoncé aujourd'hui un accord avec le Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada, en vue d’obtenir ses activités d’acquisition de marchands et son portefeuille d'environ 40 000 commerçants. Dans le cadre de la transaction, Global Payments signera un accord d'alliance de marketing exclusif de 10 ans en vertu duquel Desjardins orientera ses membres vers Global Payments pour ses technologies de paiement et ses solutions d'acquisition.

Le Mouvement Desjardins est la sixième institution financière du Canada en importance en termes de dépôts, avec environ 1 000 succursales et plus de 7 millions de membres et de clients. Ses activités d’acquisition de marchands sont prédominantes au Québec, fournissant des solutions de paiement aux entreprises dans une large gamme de secteurs verticaux.

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Desjardins, qui valide le caractère distinctif de notre modèle axé entièrement sur les paiements et capitalise sur nos nombreuses années de succès en tant que partenaire de prédilection pour des institutions financières de premier plan à l'échelle mondiale », a déclaré Cameron Bready, président et directeur de l'exploitation de Global Payments. « Ce partenariat nous permettra de tirer parti de l'ampleur et de la profondeur de nos solutions de technologie, notre expertise en paiements locaux et internationaux, notre architecture moderne et notre distribution globale au Canada, afin de fournir un service de premier ordre aux membres de Desjardins. »

« Nous sommes fiers d'annoncer un nouveau partenariat qui fournira à nos clients les meilleures solutions de technologie de paiement disponibles sur le marché », a ajouté Denis Berthiaume, premier vice-président exécutif et directeur de l'exploitation chez Desjardins. « Global Payments jouit d'une solide réputation sur le marché canadien pour son expertise inégalée en matière de paiement et ses solutions innovantes qui peuvent aider les entreprises à gagner en efficacité et positionner nos clients pour assurer leur croissance. »

La transaction devrait être clôturée début 2020, sous réserve de l'octroi des approbations règlementaires et de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

À propos de Global Payments

Global Payments Inc. (NYSE : GPN) est une importante société de technologie axée entièrement sur les paiements qui fournit des logiciels et des services innovants à ses clients répartis à travers le monde. Nos technologies, nos services, ainsi que l’expertise de nos employés nous permettent de proposer une gamme étendue de solutions permettant à nos clients d’exercer leurs activités plus efficacement sur divers canaux de distribution et sur de nombreux marchés à travers le monde.

Basée en Géorgie et forte de plus de 24 000 employés à travers le monde, Global Payments est membre de l'indice S&P 500 et sa portée mondiale couvre plus de 100 pays à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, la région Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.globalpaymentsinc.com et suivez Global Payments sur Twitter (@globalpayments), LinkedIn et Facebook.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième en importance dans le monde, avec des actifs pesant 310,9 milliards de dollars. Mediacorp le classe parmi les 100 Meilleurs employeurs du Canada. Afin de répondre aux besoins divers de ses membres et de ses clients, Desjardins propose une gamme complète de produits et de services aux particuliers et aux entreprises via son réseau de distribution extensif, ses plateformes en ligne et ses filiales à travers le Canada. Classé parmi les plus solides banques du monde par le magazine The Banker, Desjardins revendique certains des ratios de fonds propres et les cotes de crédit les plus élevées du secteur.

