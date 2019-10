Cycle Pharmaceuticals et Catalent s'associent pour développer des traitements contre des maladies rares grâce aux comprimés orodispersibles Zydis

CAMBRIDGE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Cycle Pharmaceuticals Ltd (Cycle) est heureux d'annoncer que la compagnie a signé un accord avec Catalent, Inc. (Catalent) (NYSE : CTLT) en vue de développer des formulations novatrices ciblant des patients atteints de maladies rares. Cet accord couvre quatre produits utilisés pour traiter des troubles métaboliques et neurologiques rares. Chaque produit utilisera le comprimé à orodispersible Zydis® de Catalent ainsi que sa plateforme Zydis Ultra®.

La technologie Zydis est reconnue comme étant l'un des comprimés orodispersibles les plus performants au monde. Elle présente des avantages bien établis par rapport aux comprimés oraux conventionnels et garantit notamment une plus grande facilité d'utilisation ainsi qu'une observance thérapeutique et une adhésion du patient accrues. La plateforme Zydis Ultra est la technologie de comprimés orodispersibles de nouvelle génération de la société, permettant d'augmenter la charge médicamenteuse et d'améliorer le goût des comprimés orodispersibles éprouvés Zydis.

Interrogé à propos de l'accord, Antonio Benedetti, PDG de Cycle, a déclaré : « Le principal domaine d'expertise de Cycle couvre l'amélioration des traitements contre les maladies rares, dans le but de simplifier le quotidien des patients quel que soit leur âge. Ces médicaments répondront à un large éventail de besoins non satisfaits. La technologie Zydis a clairement montré son efficacité dans la résolution des problèmes auxquels les patients sont confrontés, comme par exemple les difficultés à avaler et les grands nombres de comprimés à ingérer. Notre partenariat avec Catalent, dans l'optique d'appliquer la technologie Zydis aux produits de Cycle, changera la donne aussi bien pour les patients que pour les soignants. »

Jonathan Arnold, président des activités Médicaments oraux de Catalent, a ajouté : « Catalent dispose d'une expérience et d'une expertise éprouvées dans la formulation médicamenteuse et dans les partenariats ayant pour objectif de commercialiser rapidement de nouvelles thérapies. La plateforme technologique Zydis s'est montrée très polyvalente et efficace dans le développement de formes posologiques faciles à administrer et destinées aux innovateurs. Après avoir évalué les molécules de Cycle dans notre site de Swindon, au Royaume-Uni, nous pensons qu'il s'agit d'excellents candidats en vue d'un développement plus poussé. »

*Zydis® et Zydis Ultra® sont des marques déposées de R.P. Scherer Technologies, Inc., une filiale détenue en exclusivité par Catalent, Inc.

GL-0028 (octobre 2019)

À propos de Cycle Pharmaceuticals

Cycle est une société pharmaceutique pionnière qui repense l'impact des médicaments sur les patients afin de simplifier leur quotidien et d'améliorer leur qualité de vie à chaque niveau. Cycle se spécialise dans trois domaines spécifiques du développement pharmaceutique :

Amélioration des médicaments pour maladies orphelines – conçus pour traiter les patients atteints de maladies rares insuffisamment étudiées ;

Reconversion des médicaments – créer une nouvelle indication pour un médicament déjà existant ; et

Génériques – relancer des médicaments génériques précédemment disponibles sur le marché

Basé à Cambridge, au Royaume-Uni, et disposant de bureaux à Boston, dans le Massachusetts (États-Unis), Cycle a mis en place des partenariats uniques avec des universités de renom du monde entier. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.cyclepharma.com

À propos de Catalent

Catalent (NYSE : CTLT) est le chef de file international des solutions de technologies de pointe, de développement et de fabrication destinées aux médicaments, aux agents biologiques, aux thérapies géniques et aux produits de santé de consommation courante. Avec plus de 85 années d'expérience dans le secteur, Catalent jouit d'une expertise éprouvée dans l'accélération de la mise sur le marché des produits de ses clients, l'optimisation de la performance des produits et la fiabilité garantie de l'approvisionnement en produits cliniques et commerciaux. Catalent emploie près de 13 000 personnes, dont environ 2 400 scientifiques et techniciens, réparties sur 35 sites. La société a généré un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards de dollars pour son exercice fiscal 2019. Catalent est basé à Somerset, dans le New Jersey, aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.catalent.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.