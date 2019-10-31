Novasec將為西班牙最大的陸上風電場籌資8,000萬歐元

以色列特拉維夫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Novasec Ltd.欣然宣佈，其已獲得為西班牙的一項約312兆瓦陸上風電場專案Gecama籌資8,000萬歐元開發資金的獨家權利。Gecama是Novasec計畫利用其創新投資平臺籌集資金的多個專案中的第一個，該平臺專注於幫助合格的私人和中小型機構投資者達成投資目標。

這項獨家籌款權是透過與Enlight Renewable Energy Ltd.之間的協議而獲得的，後者是全球再生能源開發的領導者和Gecama的所有者。Gecama計畫於2020年第1季開始興建，預計竣工成本高達3.3億歐元。該專案整個生命週期內的預計總收入為20億歐元。

Novasec執行長兼共同創辦人Michael Tishler表示：「Gecama為投資者提供獨特的市場機會，我們很高興與Enlight合作進行我們的第一項投資。在Novasec，我們很自豪能夠尋找高品質的風能和太陽能專案，進行廣泛的盡職調查，並為我們進行的每項融資找到合適的交易結構。我們選擇Gecama作為我們的首項投資，是因為它符合我們所有的關鍵指標，我們很高興能在我們的平臺上為投資者帶來這一極具吸引力的機會。」

Gecama將以312兆瓦的裝機容量成為西班牙最大的陸上風電場。該專案位於Castilla La-Mancha，因為其地勢高，具有穩定的風力，並且可以接入電網而獲選。西班牙新的減碳政策目標是到2050年達成100%再生能源電力系統，並禁止新的石油和天然氣探勘。鑑於這些遠大目標以及西班牙為促進綠色能源所採取的具體行動，該國的再生能源產業是進行影響力投資的理想機會。

Novasec開發的端到端平臺透過向合格投資者進行受監管的私人配售，為再生能源專案提供融資，整個投資過程由Novasec管理。該平臺還為投資者提供了將其投資註冊為數位證券的選項，從而為他們提供更大的靈活性和流動性。

Enlight Renewable Energy是全球能源市場的一流開發商，居於綠色革命的最前線，是特拉維夫證券交易所的上市公司。Enlight專門從事風能和光電系統等再生能源專案的啟動、開發、融資、興建、管理和營運。

關於Novasec Ltd.

Novasec總部位於特拉維夫，是服務快速成長的再生能源產業的創新投資平臺。Novasec融合嚴格的專案篩選流程和數位證券所帶來的優勢，為未來能源專案籌集資金，為投資者提供具有誘人回報和有影響力的清潔能源投資。

有關Novasec的更多資訊，請造訪https://www.novasec.io。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。