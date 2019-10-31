Novasec将为西班牙最大的陆上风电场筹资8,000万欧元

以色列特拉维夫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Novasec Ltd.欣然宣布，其已获得为西班牙的一项约312兆瓦陆上风电场项目Gecama筹资8,000万欧元开发资金的独家权利。Gecama是Novasec计划通过其创新投资平台筹集资金的多个项目中的第一个，该平台专注于帮助合格私人和中小型机构投资者实现其投资目标。

这项独家筹款权是通过与Enlight Renewable Energy Ltd.之间的协议而获得的，后者是全球可再生能源开发的领导者和Gecama的所有者。Gecama计划于2020年第1季度开始建设，预计竣工成本高达3.3亿欧元。该项目整个生命周期内的预计总收入为20亿欧元。

Novasec首席执行官兼联合创始人Michael Tishler表示：“ Gecama为投资者提供了独特的市场机会，我们很高兴与Enlight合作进行我们的第一项投资。在Novasec，我们很自豪能够寻找高质量的风能和太阳能项目，进行广泛的尽职调查，并为我们进行的每项融资找到合适的交易结构。我们选择Gecama作为我们的首项投资，是因为它满足我们所有的关键指标，我们很高兴在我们的平台上为投资者带来这一极具吸引力的机会。”

Gecama将以312兆瓦的装机容量成为西班牙最大的陆上风电场。该项目位于Castilla La-Mancha，它被选中是因为其地势高，具有稳定的风力，并且可以接入电网。西班牙新的脱碳政策目标是到2050年实现100%可再生能源电力系统，并禁止新的石油和天然气勘探。鉴于这些远大目标以及西班牙为促进绿色能源已经采取的具体行动，该国的可再生能源行业是进行影响力投资的理想机会。

Novasec开发的端到端平台通过向合格投资者进行受监管的私人配售，为可再生能源项目提供融资，其整个投资过程由Novasec管理。该平台还为投资者提供了将其投资注册为数字证券的选项，从而为他们提供更大的灵活性和流动性。

作为全球能源市场的领先开发商，Enlight Renewable Energy处于绿色革命的最前沿，是特拉维夫证券交易所的上市公司。Enlight专门从事风能和光伏系统等可再生能源项目的启动、开发、融资、建设、管理和运营。

关于Novasec Ltd.

Novasec总部位于特拉维夫，是服务于快速发展的可再生能源行业的创新投资平台。Novasec融合严格的项目筛选流程和数字证券所带来的优势，通过为未来能源项目筹集资金，为投资者提供具有诱人回报和有影响力的清洁能源投资。

有关Novasec的更多信息，请访问https://www.novasec.io。

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