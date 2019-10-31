OTIP（安大略省教師保險計畫）選擇FINEOS Claims來管理團體失能和人壽保險理賠

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--市場領先的團體和個人人壽、意外及健康保險核心系統提供商FINEOS Corporation Limited (ASX: FCL)今天宣佈，為教師提供全方位團體和個人保險產品的非營利組織安大略省教師保險計畫(OTIP)已選擇FINEOS Claims和FINEOS Payments，以確保更快速、更便捷和更高效地處理團體失能和人壽保險業務的理賠和支付。

OTIP公司事務和通訊部副總裁Patricia Wilkinson-Bizjak表示：「我們期待在這項專案上與FINEOS合作。我們認為FINEOS提供的功能非常適合OTIP。」

有50多家保險機構用於人壽、意外和健康保險領域的FINEOS Claims是以客戶為中心的網路型最佳理賠處理軟體解決方案。FINEOS Claims在單一平臺上支援團體、自願和個人理賠，而且各種規模的保險業者皆可部署。

FINEOS Payments是強大的保險金給付計算和支付模組，與FINEOS Claims、FINEOS Absence和FINEOS Provider整合，有助於確保準確性和完整性，同時可大幅降低管理成本。與FINEOS Claims整合時，FINEOS Payments還可以處理醫療復健服務、住院護理/侵入性手術、社會安全宣導服務和死亡給付理賠的受益人識別。

FINEOS Corporation執行長Michael Kelly表示：「我們很高興OTIP選擇與FINEOS合作，以加強他們的理賠流程。我們期待快速和順利的系統導入，使OTIP能夠儘早利用FINEOS的優勢。此次合作繼續強化和鞏固我們的市場領導地位。」

關於FINEOS Corporation Ltd

FINEOS是為全球人壽、意外和健康保險業者提供核心系統的市場領導者，為美國十家團體人壽和健康保險公司中的六家和澳洲十大人壽和健康保險公司中的六家提供服務。FINEOS的員工和辦事處遍及全球，持續快速擴大規模，與北美、歐洲和亞太地區成長中的創新保險公司合作。

FINEOS平臺為客戶提供完整的團體、自願和個人人壽、意外和健康保險的端到端核心管理。FINEOS平臺包括FINEOS AdminSuite核心套裝產品及附加產品，FINEOS Engage支援數位參與和FINEOS Insight提供分析和報告功能。

更多資訊，請造訪www.FINEOS.com。

關於OTIP

OTIP為安大略省20多萬名教育工作者提供各種保險。OTIP由安大略省四個教育附屬機構（安大略省法語教師協會(AEFO)、安大略省小學教師聯盟(ETFO)、安大略省英語天主教教師協會(OECTA)和安大略省中學教師聯盟(OSSTF/FEESO)）所有，由受託管理委員會指導，其成立的信念是教育工作者最好由作為教育界一份子的非營利保險宣導者提供服務。

更多資訊，請造訪www.OTIP.com.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。