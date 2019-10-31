OTIP（安大略省教师保险计划）选择FINEOS Claims来管理团体残疾和人寿保险理赔

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--市场领先的团体和个人人寿、意外及健康保险核心系统提供商FINEOS Corporation Limited (ASX: FCL)今天宣布，为教师提供全面团体和个人保险产品的非营利组织安大略省教师保险计划(OTIP)已选择FINEOS Claims和FINEOS Payments，来确保更快、更便捷和更高效地处理团体残疾和人寿保险业务的理赔和支付。

OTIP公司事务和通讯部副总裁Patricia Wilkinson-Bizjak表示：“我们期待在这个项目上与FINEOS合作。我们认为FINEOS提供的功能非常适合OTIP。”

FINEOS Claims被50多家保险机构用于人寿、意外和健康保险领域，是以客户为中心和基于网络的最佳理赔处理软件解决方案。FINEOS Claims支持单一平台上的团体、自愿和个人理赔，并可由各种规模的运营商部署。

FINEOS Payments是一个强大的保险金计算和支付模块，与FINEOS Claims、FINEOS Absence和FINEOS Provider相结合，有助于确保准确性和完整性，同时大幅降低管理成本。FINEOS Payments与FINEOS Payments整合时，还可以处理医疗康复服务、住院护理/侵入性手术、社会保障宣传服务和死亡保险金理赔受益人识别。

FINEOS Corporation首席执行官Michael Kelly表示：“我们很高兴OTIP选择与FINEOS合作，以加强他们的理赔流程。我们期待快速和顺利的系统实现，使OTIP能够尽早利用FINEOS的优势。此次合作将继续加强和巩固我们的市场领导地位。”

关于FINEOS Corporation Ltd

FINEOS是全球人寿、意外和健康保险核心系统的市场领导，为美国十家团体人寿和健康保险公司中的六家和澳大利亚前十大人寿和健康保险公司中的六家提供服务。FINEOS的员工和办事处遍及全球，持续快速扩大规模，与北美、欧洲和亚太地区成长中的创新保险公司合作。

FINEOS平台为客户提供完整的团体、自愿和个人人寿、意外和健康保险的端到端核心管理。FINEOS平台包括FINEOS AdminSuite核心产品套件及附加产品FINEOS Engage，支持数字化参与和FINEOS Insight的分析和报告功能。

更多信息，请访问www.FINEOS.com。

关于OTIP

OTIP为安大略省20多万教育工作者提供各种保险。OTIP由安大略省四个教育附属机构（安大略省法语教师协会(AEFO)、安大略省小学教师联盟(ETFO)、安大略省英语天主教教师协会(OECTA)和安大略省中学教师联盟(OSSTF/FEESO)）所有，由一个受托管理委员会提供指导，其赖以成立的信念是教育工作者最好由作为教育界一份子的非营利保险倡导者提供服务。

更多信息，请访问www.OTIP.com.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。