Zynga en Alec Baldwin kijken vooruit naar creatieve samenwerking ter ere van de 10e verjaardag van Words With Friends

Alec Baldwin collaborates with Words With Friends in creative campaign. (Photo: Business Wire)

Alec Baldwin collaborates with Words With Friends in creative campaign. (Photo: Business Wire)

Alec Baldwin for Zynga's Words With Friends (Photo: Business Wire)

Alec Baldwin collaborates with Words With Friends in creative campaign.

Alec Baldwin for Zynga's Words With Friends

Alec Baldwin for Zynga's Words With Friends

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), wereldwijd marktleider op het gebied van interactief entertainment, informatie bekendgemaakt over hun creatieve samenwerking met Emmy Award-winnend acteur, producer en regisseur Alec Baldwin. Baldwin behoort al lange tijd tot de spelers van Zynga's iconische mobiele game Words With Friends, en is aanwezig bij de viering van de 10e verjaardag van de game met een promotiecontentcampagne en heeft zijn kenmerkende gevatheid en cynische gevoeligheid beschikbaar gesteld voor grappige videobeelden die de komende maanden zullen worden uitgebracht. In een onlangs als vooruitblik uitgebracht videointerview bespreekt Baldwin zijn persoonlijke connectie met de game.

“Het is ongelooflijk om terug te denken aan mijn eerste ervaringen met het spelen van Words With Friends,” aldus Baldwin. “Van spelen op sets tussen opnames, met collega-filmmakers en crew, tot nu met mijn dagelijkse matches met mijn schoonvader in Spanje, maakte de game de afgelopen 10 jaar voortdurend deel uit van mijn leven.”

“Alec Baldwin werkte niet alleen met ons samen bij deze campagne, maar ook al vanaf de vroege creatieve planning tot en met de opnamen,” aldus Bernard Kim, President of Publishing bij Zynga. "Hij bracht niet alleen zijn ervaring als acteur mee naar de set maar hij werkte samen met ons team aan het ontwikkelen van de concepten en het aanscherpen van de dialoog en was een werkelijke creatieve kracht voor deze contentserie.”

Als onderdeel van de viering van het tienjarig bestaan van de game hebben de spelers gekozen voor "journey" als hun "Woord van het jaar", een eerbewijs voor de vriendschappen en de gemeenschap in Words With Friends. In het videointerview bespreekt Baldwin zijn eigen unieke keuze van het "Woord van het jaar", die gekoppeld is aan zijn zich uitbreidende gezin en zijn persoonlijke reis als vader. In het oprechte gesprek spreekt Baldwin over zijn vasthoudende Words With Friends concurrent (zijn schoonvader), tips om te scoren in de game (wacht niet op een specifieke letter) en met wie hij in de toekomst de game het liefst zou willen spelen, namelijk zijn kinderen.

Na het videointerview van vandaag met Alec Baldwin zal de komende maanden nieuwe content worden vrijgegeven, met daarin de legendarische acteur in verschillende rollen - van een arts in een soapserie tot een avonturier in safarioutfit.

Volg om deze campagne op de voet te volgen Words With Friends op Facebook, Twitter en Instagram, #WordsWithAlec.

Opmerking van de redacteur:

Om de Words With Friends & Alec Baldwin ondersteunende assets te bekijken, klikt u op https://app.box.com/s/qht9asji6g5t841cwt667z8ghitb88kf

& Alec Baldwin ondersteunende assets te bekijken, klikt u op https://app.box.com/s/qht9asji6g5t841cwt667z8ghitb88kf Om het Words With Friends videointerview met Alec Baldwin op YouTube te bekijken, klikt u op https://youtu.be/oA-D2yvJv3U

Over Zynga

Zynga is wereldmarktleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Tot op heden hebben meer dan een miljard mensen de franchises van Zynga gespeeld, waaronder CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ en Zynga Poker™. Zynga’s games zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en kunnen wereldwijd op sociale platforms en mobiele apparaten worden gespeeld. Het bedrijf, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en verdere locaties in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Turkije en Finland. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter en Facebook.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot onder meer het optreden van Alec Baldwin in Words With Friends sociale content en marketingprogramma's. Toekomstgerichte uitspraken omvatten vaak woorden zoals “perspectief,” “verwacht,” “gepland,” “voornemens,” “zullen,” “anticiperen,” “geloven," “target,” “verwachten,” en andere termen met betrekking in de toekomende tijd die in het algemeen toekomstgericht zijn. De verwezenlijking of het succes van de zaken zoals beschreven door dergelijke toekomstige uitspraken omvatten belangrijke risico’s, onzekerheden en veronderstellingen. Buitensporig vertrouwen moet in dergelijke toekomstige uitspraken niet worden gesteld, aangezien die gebaseerd zijn op informatie die ons ter beschikking stond op de datum van dit bericht. Wij nemen geen verplichting op ons om dergelijke uitspraken te actualiseren. Meer informatie over deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen zijn, of zullen, in meer detail worden beschreven in onze publieke deponeringen bij de Securities and Exchange Commission (de “SEC”), waarvan kopieën verkregen kunnen worden door de website van onze Investor Relations te bezoeken via http://investor.zynga.com of de website van de SEC op www.sec.gov.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.