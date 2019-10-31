Zynga與Alec Baldwin預告創意合作，慶祝Words With Friends十週年

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，互動娛樂領域的全球領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)宣佈與艾美獎得獎演員、製作人兼導演Alec Baldwin進行創意合作的詳情。Baldwin是Zynga代表性手機遊戲Words With Friends的長期玩家，他透過一項促銷性內容宣傳活動加入該遊戲正在進行的十週年慶典，將他招牌性的機智和敏感貢獻給將在未來幾個月內推出的幽默小短片。在剛剛發佈的視訊訪談預告中，Baldwin談論了他與該遊戲的個人關係。

Baldwin表示：「回想起我早年玩Words With Friends的日子，真是不可思議！從與同事、電影製片人和攝製組人員在拍攝現場抽空玩，到現在與我身在西班牙的岳父每天進行比賽，這個遊戲已經成為我過去十年生活的常態。」

Zynga發行總裁Bernard Kim表示：「Alec Baldwin不僅與我們在本次活動中合作，而且是真正的合作者，從早期的創意規劃直到拍攝。他不僅僅承擔演員的工作，還與我們的團隊一起構思、推敲對話，成為這一內容系列的真正創意力量。」

作為該遊戲十週年慶典的一部分，玩家們投票選定「歷程」作為他們的「年度詞彙」，這是對Words With Friends中存在的友誼和社群的見證。在視訊訪談中，Baldwin討論了自己獨特的「年度詞彙」選擇，他的選擇與不斷成長的家庭以及身為父親的個人歷程有關。在坦誠的對話中，Baldwin談到他最頑強的Words With Friends競爭對手（他的岳父）、遊戲中的得分技巧（不要總盯著一個特定字母）以及他以後最喜歡的玩伴——他的孩子們。

在今天與Alec Baldwin的視訊訪談之後，將在未來幾個月發佈新的內容，其中包括這位傳奇演員扮演的各種角色，從白天的肥皂劇醫生到配備齊全的遊獵冒險家等。

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編者註：

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和Alec Baldwin的輔助性資料，請點選https://app.box.com/s/qht9asji6g5t841cwt667z8ghitb88kf 如欲在YouTube上觀看Words With Friends 的Alec Baldwin視訊訪談，請點選https://youtu.be/oA-D2yvJv3U

關於Zynga

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com或在Twitter和Facebook上關注Zynga。

前瞻性陳述

本新聞稿含有與Alec Baldwin出現在Words With Friends社群內容和行銷活動相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包括諸如「展望」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「將 」、「預期 」、「相信 」、「目標 」、「期望 」等詞語，未來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的成就或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發佈之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊，已在或將在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的公開文件中有更詳細地描述，其副本可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站www.sec.gov取得。

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