Zynga与Alec Baldwin预告创意合作，庆祝Words With Friends十周年

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，互动娱乐领域全球领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)宣布与艾美奖获奖演员、制片人兼导演Alec Baldwin进行创意合作的详情。Baldwin是Zynga标志性手机游戏Words With Friends的长期玩家，他通过一项促销性内容宣传活动加入该游戏正在进行的十周年庆典，将他招牌性的机智和敏感贡献给将在未来几个月内发布的幽默视频小短片。在刚刚发布的视频访谈预告中，Baldwin谈论了他与该游戏的个人关系。

Baldwin表示：“回想起我早年玩Words With Friends的日子，真是不可思议！从与同事、电影制片人和摄制组人员在拍摄现场抽空玩，到现在与我身在西班牙的岳父每天进行比赛，这个游戏已经成为我过去十年里生活的常态。”

Zynga发行总裁Bernard Kim表示：“Alec Baldwin不仅与我们在本次活动中合作，而且还是真正的合作者，从早期的创意规划直到拍摄。他不仅仅承担作为演员的工作，还与我们团队一起构思，推敲对话，是这一内容系列的真正创意力量。”

作为该游戏十周年庆典的一部分，玩家们投票选定“旅程”作为他们的“年度词汇”，这是对Words With Friends中存在的友谊和社区的证明。在视频访谈中，Baldwin讨论了自己独特的“年度词汇”选项，他的选项与他不断壮大的家庭以及作为父亲的个人旅程联系在一起。在坦诚的对话中，Baldwin谈到了他最顽强的Words With Friends竞争对手（他的岳父）、游戏中的得分技巧（不要总盯着一个具体字母）以及他以后最喜欢的玩伴——他的孩子们。

在今天与Alec Baldwin的视频访谈之后，将在未来几个月发布新的内容，其中包括这位传奇演员扮演的各种角色，从白天的肥皂剧医生到配备齐全的游猎冒险家等。

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编者注：

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和Alec Baldwin的支持性资料，请点击https://app.box.com/s/qht9asji6g5t841cwt667z8ghitb88kf 如需在YouTube上观看Words With Friends 的Alec Baldwin视频访谈，请点击https://youtu.be/oA-D2yvJv3U

关于Zynga

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com或在Twitter和Facebook上关注Zynga。

前瞻性陈述

本新闻稿含有与Alec Baldwin出现在Words With Friends社交内容和营销活动相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包括诸如“展望”、“预测”、“计划”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般都具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的成就或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站www.sec.gov获得。

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