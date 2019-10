Zynga ed Alec Baldwin presentano in anteprima la loro collaborazione in ambito creativo per celebrare il decimo anniversario di Parole tra amici

Alec Baldwin collaborates with Words With Friends in creative campaign. (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale del settore dell'intrattenimento interattivo, ha annunciato oggi i dettagli relativi alla propria collaborazione in ambito creativo con Alec Baldwin, regista, produttore e attore vincitore di vari Emmy. Baldwin, giocatore di vecchia data dell'iconico gioco mobile di Zynga Parole tra amici, partecipa ai festeggiamenti per il decimo anniversario del titolo con una campagna a contenuto promozionale sfoggiando il suo spiccato senso dell'umorismo in vignette video spiritose che usciranno nel corso dei prossimi mesi. In un'intervista video d'anteprima appena uscito, Baldwin discute il suo legame personale con il gioco.

“È incredibile ripensare ai tempi in cui iniziai a giocare a Parole tra amici” ha affermato Baldwin. “Da quando ci giocavo tra una ripresa all'altra con colleghi, produttori e membri della troupe ad ora che ci gioco tutti i giorni con mio suocero in Spagna, il gioco è stato una componente costante della mia vita nel corso dell'ultimo decennio.”

“Alec Baldwin non solo ha collaborato con noi a questa campagna, bensì è stato un vero e proprio co-collaboratore, dalle prime fasi di pianificazione del progetto creativo alle riprese” ha affermato Bernard Kim, Presidente della divisione Pubblicazione presso Zynga. “Non ha contribuito meramente le sue doti di attore a questa serie di contenuti, ha collaborato con il nostro team allo sviluppo dei concetti e all'affinamento del dialogo dando dimostrazione di grande ed autentico talento creativo.”

Come parte dei festeggiamenti per il decimo anniversario del gioco, i giocatori hanno votato per la parola “viaggio” quale la loro ‘parola dell'anno’, a dimostrazione delle amicizie e del senso di appartenenza a una comunità ispirati da Parole tra amici. Nell'intervista video, Baldwin rivela la sua speciale ‘parola dell'anno’, che fa riferimento alla sua famiglia in crescita e al suo percorso personale come padre. Nella conversazione dal tono schietto Baldwin parla del suo avversario più accanito in Parole tra amici (suo suocero), offre consigli su come guadagnare punti nel gioco (non aspettare una lettera specifica) e rivela con chi gli piacerebbe giocare di più in futuro, ossia i suoi figli.

Dopo l'intervista video ad Alec Baldwin di quest'oggi, nel corso dei prossimi mesi verranno proposti nuovi contenuti in cui il mitico attore interpreterà vari ruoli, da quello di medico in una telenovela diurna a quello di avventuriero equipaggiato di tutto punto per un safari.

Per tenervi aggiornati su questa campagna seguite Parole tra amici su Facebook, Twitter e Instagram, #WordsWithAlec.

