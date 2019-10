Kube entra nel Guidewire PartnerConnect Alliance Program

MONZA, Italia e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Kube Partners (Kube), società di consulenza internazionale e applicazioni software focalizzata sul settore assicurativo e bancario, e Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), fornitore della piattaforma di settore a cui si affidano le società di assicurazione generali, ha annunciato oggi che Kube è entrata a far parte di Guidewire PartnerConnect™ come Solution partner.

Kube offre alle compagnie di assicurazione soluzioni avanzate per contrastare le frodi. La sua piattaforma proprietaria, Detector, è un’applicazione basata sul web per l’individuazione e la gestione end-to-end delle frodi assicurative. Sviluppata insieme a esperti liquidatori, Detector ha la capacità di individuare più richieste fraudolente e comportamenti sospetti di qualsiasi altro processo investigativo tradizionale. Detector lavora cercando connessioni nascoste, indizi di truffatori professionisti e riducendo al minimo i “falsi positivi”, favorendo così un incremento dell’efficienza delle attività anti-frode dell’azienda. In qualità di partner di PartnerConnect Solution, Kube prevede di impiegare la piattaforma di sviluppo Guidewire DevConnect™ per produrre un add-on per il Guidewire ClaimCenter™.

“La frode assicurativa non colpisce solo i risultati finanziari dell’azienda, ma un costo che impatta tutta la società. Tutti noi paghiamo per le perdite causate dai truffatori”, ha affermato Andrea Guerra, Direttore generale e cofondatore di Kube. “Contrastare le frodi non è solo una buona pratica aziendale, ma un imperativo morale. Noi di Kube siamo orgogliosi di fare del nostro meglio per il bene comune”.

“Diamo il benvenuto a Kube nella nostra community Guidewire PartnerConnect Solution”, ha detto Becky Mattick, Senior Director, Solution Alliances, Guidewire Software. “Le frodi sono sempre state una seria preoccupazione per il settore, dati i notevoli costi che comportano. L’integrazione tra Detector e ClaimCenter supporterà i responsabili delle investigazioni e della gestione dei sinistri sospetti fornendo loro i necessari strumenti anti-frode nelle attività quotidiane, oltre a integrare le procedure anti-frode nel processo di liquidazione”.

Informazioni su Kube Partners

Kube Partners Italy è una società di consulenza internazionale e applicazioni software che si rivolge al settore assicurativo e bancario, offrendo soluzioni anti-frode, servizi di intelligence aziendale e supporto operativo. Vantando un grande successo nel sofisticato mercato italiano, la piattaforma Detector è attiva in 13 società, delle quali 5 si configurano tra le prime 15. Nel 2018 Detector ha investigato 5 milioni di sinistri, ovvero 200.000 al giorno. Kube cresce a livello internazionale aprendo nuove filiali in diversi Paesi.

Forrester Research ha incluso Kube in “The Forrester Tech Tide: Digital Claims Management, Q4 2019”.

Per maggiori informazioni visitare www.kubepartners.com.

Informazioni su Guidewire PartnerConnect e Ready for Guidewire

Guidewire PartnerConnect™ è una rete globale di aziende selezionate che fornisce servizi di consulenza e soluzioni per migliorare, ampliare e integrare le capacità dei prodotti Guidewire. La nostra community in tutto il mondo favorisce il successo dei reciproci clienti nel settore assicurativo generale offrendo le implementazioni software di Guidewire, soluzioni a valore aggiunto e tecnologie, oltre a una guida sulle best practice per il settore assicurativo.

Guidewire DevConnect™ è una piattaforma di sviluppo che consente ai partner di Guidewire PartnerConnect Solution di creare add-on innovativi che vanno a integrare i prodotti di Guidewire InsurancePlatform™. Gli add-on di DevConnect presentano integrazione plug-and-play, upgrade full-fidelity e supporto potenziato, consentendo alle società di assicurazione di focalizzarsi sull’innovazione e la crescita. Con un set completo di API, kit di sviluppo software e strumenti associati, DevConnect fornisce alla comunità di sviluppatori indipendenti in ambito assicurativo generale tutto ciò che serve per progettare e costruire rapidamente add-on ricchi di funzionalità per i prodotti Guidewire e pubblicarli sul Guidewire Marketplace.

Guidewire PartnerConnect è un programma esclusivamente su invito. Per maggiori informazioni su Guidewire PartnerConnect visitare http://www.guidewire.com/partners/.

Informazioni su Guidewire Software

Guidewire fornisce la piattaforma a cui si affidano le società di assicurazione generali per adattarsi e avere successo in un’epoca di cambiamento sempre più rapido. Forniamo il software, i servizi e l’ecosistema partner per consentire ai nostri clienti di condurre, differenziare e far crescere il proprio business. Siamo orgogliosi di servire oltre 350 aziende in 34 Paesi. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.guidewire.com. Seguiteci su Twitter: @Guidewire_PandC.

