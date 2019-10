Andersen Global breidt uit in Centraal-Amerika

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Centraal-Amerikaanse advocatenkantoor Central Law en breidt zo de aanwezigheid van de organisatie uit naar acht additionele locaties in zes landen: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama.

Central Law, dat werd opgericht in 2003, wordt geleid door managing partner Rafael Quirós Bustamante en heeft een groei doorgemaakt naar een personeelsbestand van meer dan 70 juridische professionals. De firma biedt uitgebreid juridisch advies op gebieden zoals bankieren en financiën, burgerlijk recht, commercieel recht, ondernemingsrecht, immigratie, arbeid en werkgelegenheid, fusies en overnames, bemiddeling, procesvoering, maritiem en belasting.

“De waarden, normen, toewijding, specialisatie, teamwork, sociale verantwoordelijkheid en internationale kwaliteit van ons team hebben ons gepositioneerd als de centrale strategische partner voor onze cliënten in de regio,” zei Rafael. “We kijken uit naar deze samenwerking met Andersen Global en zijn ervan overtuigd dat we samen onze mondiale voetafdruk kunnen vergroten en ons dienstenaanbod kunnen verbeteren door onze cliënten de voordelen en middelen van een mondiale firma te bieden.”

“Central Law zal brede regionale en synergetische dekking toevoegen aan de uitbreiding van onze aanwezigheid in Centraal-Amerika,” zei Mark Vorsatz, bestuursvoorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. “Rafael en zijn team werken volgens de hoogste professionele standaarden en ik ben er zeker van dat we samen het platform en de capaciteiten van de groep in deze belangrijke regio kunnen uitbreiden en integreren binnen onze mondiale strategie.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch zelfstandige, onafhankelijke aangesloten bedrijven bestaande uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, telt nu wereldwijd meer dan 4.500 professionals en is actief op meer dan 159 locaties via aangesloten en samenwerkende bedrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.