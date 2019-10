Andersen Global s’étend en Amérique centrale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a signé, avec le cabinet juridique d’Amérique centrale Central Law, un accord de collaboration qui étend la présence de l’organisation dans la région à huit autres sites dans six pays : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama.

Fondée en 2003 et dirigée par l’associé directeur Rafael Quirós Bustamante, Central Law s’est développée et compte désormais plus de 70 professionnels du droit. Le cabinet fournit des conseils juridiques complets dans les domaines suivants : banque et finance, droit civil, droit commercial, droit des sociétés, immigration, travail et emploi, fusions et acquisitions, arbitrage, litiges, transport maritime et fiscalité.

« Pour notre clientèle de la région, les valeurs, l’éthique, l’engagement, la spécialisation, le travail d’équipe, la responsabilité sociale et la qualité internationale de notre équipe nous ont positionnés comme le principal partenaire stratégique », a déclaré Rafael Quirós Bustamante. « Nous sommes ravis de cette collaboration avec Andersen Global et sommes convaincus que nous pouvons travailler ensemble pour élargir notre empreinte mondiale et améliorer nos offres de services en offrant, à nos clients, les avantages et les ressources d’une entreprise mondiale. »

« Central Law fournira une large couverture régionale et synergique à mesure que nous étendrons notre présence en Amérique centrale », a déclaré Mark Vorsatz, président du conseil d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Rafael et son équipe respectent les normes professionnelles les plus élevées et je suis convaincu que nous pouvons travailler ensemble pour développer la plateforme et les capacités du groupe dans cette région importante, et les intégrer à notre stratégie mondiale.»

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, avec une présence dans plus de 159 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

