DUBLINO--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation Limited (ASX: FCL) tra i principali fornitori di sistemi di base collettivi e individuali per le assicurazioni vita, infortuni e salute, ha oggi annunciato che OTIP, un'organizzazione no profit che fornisce una gamma completa di prodotti assicurativi collettivi e individuali per educatori, ha scelto FINEOS Claims e FINEOS Payments per abilitare una gestione dei sinistri e una elaborazione dei pagamenti più veloce, facile ed efficiente per i suoi settori collettivi di attività per il ramo-vita e le invalidità.

“Siamo impazienti di essere partner di FINEOS per questo progetto”, ha detto Patricia Wilkinson-Bizjak, Vicepresidente per il settore Corporate Affairs and Communications di OTP “Crediamo che FINEOS sia il partner ottimale per OTIP per le competenze che offre.

