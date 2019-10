L'OTIP (Ontario Teachers Insurance Plan) choisit FINEOS Claims pour gérer les demandes d'indemnisation liées aux assurances collectives Invalidité et Vie

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation Limited (ASX: FCL), le principal fournisseur de systèmes fondamentaux collectifs et individuels destinés à l'assurance Vie, Accidents et Santé, annonce aujourd'hui que l'OTIP, un organisme sans but lucratif qui propose aux enseignants une gamme complète de produits d'assurance collectifs et individuels – a choisi FINEOS Claims et FINEOS Payments pour parvenir à un traitement plus rapide, plus simple et plus efficace des demandes d'indemnisation et des règlements liés aux assurances collectives Invalidité et Vie.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler en partenariat avec FINEOS dans le cadre de ce projet, » déclare Patricia Wilkinson-Bizjak, vice-présidente des affaires générales et de la communication, OTP, « Nous estimons que la société FINEOS constitue un choix approprié pour l'OTIP au regard des possibilités qu'elle nous offre. »

Utilisée par plus de 50 organismes du secteur de l'assurance Vie, Accidents et Santé, FINEOS Claims est une solution logicielle de traitement des demandes d'indemnisation de premier ordre, axée sur les besoins des clients et basée sur le web. FINEOS Claims prend en charge les demandes d'indemnisation collectives, volontaires et individuelles sur une même plateforme et peut être déployée par des assureurs de toute envergure.

FINEOS Payments est un puissant module de calcul des prestations et des décaissements qui s'intègre à FINEOS Claims, à FINEOS Absence et à FINEOS Provider pour veiller à l'exactitude et au caractère complet des demandes traitées, tout en réduisant sensiblement les coûts administratifs. Lorsqu'il est intégré à FINEOS Claims, le module FINEOS Payments couvre également les services de réadaptation médicale, les soins dispensés dans le cadre d'une hospitalisation/la chirurgie invasive, les services de défense de la sécurité sociale et l'identification des bénéficiaires de prestations décès.

« Nous sommes ravis que l'OTIP ait choisi de s'allier à FINEOS pour améliorer son processus de gestion des demandes d'indemnisation. Nous espérons une mise en œuvre rapide et aisée de notre système afin de permettre à l'OTIP de profiter sans attendre de tous les avantages de FINEOS. Ce partenariat renforce et consolide encore notre rôle de leader du marché », déclare Michael Kelly, PDG de FINEOS Corporation.

À propos de FINEOS Corporation Ltd

FINEOS est l'un des principaux fournisseurs de systèmes fondamentaux destinés aux compagnies d'assurance vie, accidents et santé du monde entier, dont 6 des 10 plus grandes compagnies d'assurance collective vie et santé aux États-Unis ainsi que 6 des 10 plus grandes compagnies d'assurance vie et santé en Australie. À l'aide de ses employés et de ses bureaux présents dans le monde entier, FINEOS continue d'évoluer rapidement et collabore avec des assureurs progressistes et innovants en Amérique du Nord, en Europe et en Asie Pacifique.

La plateforme FINEOS offre à ses clients une administration de base complète pour les assurances collectives, volontaires et individuelles Vie, Accidents et Santé. La plateforme FINEOS comprend FINEOS AdminSuite, la gamme de produits de base associée à des produits complémentaires, FINEOS Engage pour le soutien à l'initiative numérique et FINEOS Insight pour l'analyse et le reporting.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.FINEOS.com.

À propos de l'OTIP

L'OTIP fournit une couverture à plus de 200 000 enseignants de la province, sur toutes les branches de l'assurance. Détenu par quatre fédérations d'enseignants de l'Ontario (AEFO, ETFO, OECTA et OSSTF/FEESO) et dirigé par un conseil d'administrateurs, l'OTIP a été bâti sur la croyance que les enseignants seraient mieux servis par un défenseur de l'assurance sans but lucratif et faisant partie de la communauté éducative.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.OTIP.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.