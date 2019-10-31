MongoDB與阿里雲建立全新合作夥伴關係

美國紐約州紐約市--(BUSINESS WIRE)--全球領先、現代、通用資料平台提供商MongoDB（那斯達克股票代碼：MDB）日前宣布，公司與阿里巴巴集團的資料智能骨幹業務阿里雲建立合作夥伴關係，授權阿里雲為客戶提供MongoDB-as-a-service（MongoDB資料庫即服務）解決方案。阿里雲的客戶將能夠在全球範圍內使用由阿里雲資料中心託管的MongoDB-as-a-service服務。

通過雙方合作夥伴關係，阿里雲可確保為使用當前和日後新版本的MongoDB資料庫客戶提供端到端管理及支持，同時還可以代表客戶上報漏洞修復和支持問題。現在，在阿里雲和MongoDB的全面支持下，阿里雲平台的用戶可以輕鬆使用MongoDB資料庫的最新功能。

MongoDB總裁兼首席執行官Dev Ittycheria表示：“中國是全球最大的資料庫軟體市場之一，MongoDB在中國市場得到了廣泛採用。實際上，在過去的四年裡，中國是MongoDB下載量最大的市場，這反映出MongoDB作為下一代資料平台在全球範圍內的廣受歡迎程度。現在，不同規模的客戶都可以使用中國大陸唯一授權的MongoDB-as-a-service（MongoDB資料庫即服務）解決方案。我們很高興與阿里雲合作，讓客戶能夠使用MongoDB來實現業務轉型。”

阿里雲平台目前支持的MongoDB全新功能包括：基於多文件的 ACID 事務、聚合管線 (Aggregation Pipeline) 類型的轉換、non-blocking 副節點讀取、變更流 (Change Stream) 的延展以及數據遷移速度提升40%等。隨著MongoDB 4.2的發布，阿里雲客戶還能夠利用分佈式事務、客戶端區域欄位級 (field-level) 加密、萬用字元 (Wildcard) 索引、按需物化視圖等功能。

阿里巴巴集團副總裁、阿里雲智能資料庫事業部總裁、高級研究員李飛飛表示：“MongoDB是全球廣受歡迎的資料平台。憑藉在阿里雲平台上運行的MongoDB社區和企業版的最新版本，我們能夠滿足客戶的廣泛需求。結合阿里雲固有的資料分析功能，與MongoDB等合作夥伴開展合作，將助力我們的客戶從運營中獲得更多的業務洞見。”

關於MongoDB公司

作為全球領先的現代通用資料平台，MongoDB旨在幫助開發人員及其所構建的應用，充分發揮軟體和資料的力量。 MongoDB總部設在紐約，在全球100多個國家擁有15,000餘個客戶。 MongoDB資料庫平台已提供7,000多萬次下載服務、100多萬個MongoDB大學註冊。更多信息，請訪問www.mongodb.com。