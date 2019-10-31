MongoDB与阿里云建立全新合作伙伴关系

美国纽约州纽约市--(BUSINESS WIRE)--全球领先、现代、通用数据平台提供商MongoDB（纳斯达克股票代码：MDB）日前宣布，公司与阿里巴巴集团的数据智能骨干业务阿里云建立合作伙伴关系，授权阿里云为客户提供MongoDB-as-a-service（MongoDB数据库即服务）解决方案。阿里云的客户将能够在全球范围内使用由阿里云数据中心托管的MongoDB-as-a-service服务。

通过双方合作伙伴关系，阿里云可确保为使用当前和日后新版本的MongoDB数据库客户提供端到端管理及支持，同时还可以代表客户上报漏洞修复和支持问题。现在，在阿里云和MongoDB的全面支持下，阿里云平台的用户可以轻松使用MongoDB数据库的最新功能。

MongoDB总裁兼首席执行官Dev Ittycheria表示：“中国是全球最大的数据库软件市场之一，MongoDB在中国市场得到了广泛采用。实际上，在过去的四年里，中国是MongoDB下载量最大的市场，这反映出MongoDB作为下一代数据平台在全球范围内的广受欢迎程度。现在，不同规模的客户都可以使用中国大陆唯一授权的MongoDB-as-a-service（MongoDB数据库即服务）解决方案。我们很高兴与阿里云合作，让客户能够使用MongoDB来实现业务转型。”

阿里云平台目前支持的MongoDB全新功能包括：多文档ACID事务、聚合管道类型转换、无阻塞从节点读取、变更流扩展以及数据迁移速度提升40%等。随着MongoDB 4.2的发布，阿里云客户还能够利用分布式事务、客户端字段级加密、通配符索引、按需物化视图等功能。

阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能数据库事业部总裁、高级研究员李飞飞表示：“MongoDB是全球广受欢迎的数据平台。凭借在阿里云平台上运行的MongoDB社区和企业版的最新版本，我们能够满足客户的广泛需求。结合阿里云固有的数据分析功能，与MongoDB等合作伙伴开展合作，将助力我们的客户从运营中获得更多的业务洞见。”

关于MongoDB公司

作为全球领先的现代通用数据平台，MongoDB旨在帮助开发人员及其所构建的应用，充分发挥软件和数据的力量。MongoDB总部设在纽约，在全球100多个国家拥有15,000余个客户。MongoDB数据库平台已提供7,000多万次下载服务、100多万个MongoDB大学注册。更多信息，请访问www.mongodb.com/zh。