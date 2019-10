Mobeewave e IDEMIA ampliam parceria para implementar pontos de venda móveis seguros e validação de tarifas na Austrália

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Money20/20 – A Mobeewave, pioneira na aceitação de pagamentos com cartão móvel sem contato, e a IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, anunciaram uma expansão de sua parceria para implementar a aceitação e validação de pagamentos sem contato habilitados com NFC em dispositivos móveis na Austrália.

As duas empresas colaboram desde 2017 para fornecer um aplicativo de marca branca de ponto de venda móvel (mPOS), aproveitando a Plataforma de Ativação Digital da IDEMIA, para compradores como o Commonwealth Bank da Austrália, que permite aos comerciantes aceitar pagamentos por débito e crédito tocando cartões sem contato e carteiras digitais em dispositivos habilitados com NFC – sem a necessidade de dongles, cabos ou hardware adicional.

Eles também desenvolveram um aplicativo de validação de tarifas que permite aos agentes de trânsito validar tarifas de pagamento sem contato usando dispositivos prontos para usar. Isso teve um sucesso significativo com 200 mil viajantes validados desde seu lançamento.

“Estamos empolgados em expandir nossa parceria estratégica com a Mobeewave. Nossas empresas estão alinhadas com nossa visão de gerar aceitação e validação de pagamentos sem atrito e sem esforço em toda a Austrália. Através da plataforma patenteada da Mobeewave de processamento de pagamentos sem contato e compatível com PCI, e aproveitando nossa Plataforma de Ativação Digital, estamos abrindo o caminho para a Austrália ser líder mundial em inovação de pagamentos sem atrito, sem esforço e seguro”, disse James King, vice-presidente sênior de Vendas e Mercados Globais na Unidade de Negócios Digitais da IDEMIA.

“As empresas físicas estão cada vez mais frustradas com as complexidades de aceitar pagamentos. Noventa e sete por cento de todas as empresas australianas são micro e pequenas empresas* e têm sido mal atendidas por muito tempo pela falta de soluções fáceis, sem atrito e acessíveis para aceitação de pagamentos com cartão. Além disso, juntamente com a IDEMIA, fomos capazes de adaptar nossa tecnologia para fornecer às empresas de transporte público uma ferramenta simples de validação de pagamento, impulsionando a inovação e a simplicidade em vários setores. Esperamos ampliar o alcance de nossa parceria com a IDEMIA para toda a Austrália”, acrescentou Benjamin du Haÿs, cofundador da Mobeewave.

Sobre a Mobeewave

A Mobeewave é uma empresa global pioneira em soluções de aceitação de pagamentos sem contato. Sua plataforma patenteada de processamento de pagamentos sem contato e compatível com PCI, SDK e aplicativos permite que as empresas aceitem pagamentos com cartão em seu dispositivo, sem a necessidade de dongles, leitores de cartão e hardware adicional. Com escritórios em quatro continentes e mais de 70 funcionários, a Mobeewave fornece inovação em tecnologia para bancos, prestadores de serviços de pagamento, empresas de SaaS, ISVs e mercados, bem como empresas de transporte no mundo todo. Saiba mais em www.mobeewave.com.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos – nossa identidade –, seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

