Exensor和Siltec宣佈在東歐簽署重大合約

瑞典隆德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Bertin Technologies（CNIM集團）子公司Exensor及其合作夥伴Siltec已被波蘭國防部選中，為其提供116套無人值守地面感測器(UGS)系統，以用於偵察和情報收集作業。該合約總價值超過1,500萬歐元，所訂購的系統將在2019-2022年期間交貨。

Exensor將為波蘭武裝部隊提供完全整合且可擴充的感測器和攝影機UGS平臺，包括帶有可更換電池的最新版UMRA Mini地震和聲學感測器，以及配備Bertin的CamSight LP熱影像相機模組的戰術偵察運動攝影機。

Exensor Technology銷售與行銷副總裁Marcus Rosenqvist表示：「我們在與主要國際UGS解決方案提供商的激烈競爭中贏得與波蘭武裝部隊的合約，這代表Exensor在提供監視和偵察系統方面的戰略地位。」

Exensor將於2019年11月19日至22日在Milipol Paris展出——5號展覽廳G179攤位。

關於EXENSOR TECHNOLOGY AB

Exensor Technology成立於1987年，2017年被Bertin Technologies收購，是全球首屈一指的聯網無人值守地面感測器(UGS)系統供應商，為全球客戶提供量身打造的感測器解決方案。我們的總部位於瑞典隆德，在瑞典卡爾瑪通訊研究實驗室設有網路通訊研發中心，生產基地位於英國貝辛斯托克附近。我們設計、開發和生產最新的加固型UGS解決方案，以最高的品質符合客戶最嚴格的要求。我們的系統廣泛應用於全球許多軍事和國土安全作業中。

關於SILTEC

自1982年以來，Siltec一直為國內外客戶提供最可靠的產品：旨在保護機密和敏感資訊的IT設備；高、低功率發電機組和UPS系統；以及專用於統一服務和中央國家機構的特別解決方案。

2012年，Siltec成立新的特別解決方案部門，為經過深入瞭解的企業客戶群體提供服務，尤其是在技術設計、設備實施和整合方面。本公司最大的優勢是：多年的經驗、可利用高度先進的技術解決方案以及高技能人才。

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