Exensor和Siltec宣布在东欧签署重大合同

瑞典隆德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Bertin Technologies（CNIM集团）子公司Exensor及其合作伙伴Siltec已被波兰国防部选中，为其提供116套无人值守地面传感器(UGS)系统，以用于侦察和情报收集工作。该合同总价值超过1,500万欧元，所订购的系统将在2019-2022年期间交付。

Exensor将向波兰武装部队提供完全集成且可扩展的传感器和摄像机UGS平台，包括带有可更换电池的最新UMRA Mini地震和声学传感器，以及配备Bertin的CamSight LP热成像摄像模块的战术侦察运动摄像机。

Exensor Technology销售与营销副总裁Marcus Rosenqvist表示：“我们在与主要国际UGS解决方案提供商的激烈竞争中赢得了与波兰武装部队的合同，这标志着Exensor在提供监视和侦察系统方面的战略地位。”

Exensor将于2019年11月19日至22日参加Milipol Paris展览——5号展厅G179展位。

关于EXENSOR TECHNOLOGY AB

Exensor Technology成立于1987年，在2017年被Bertin Technologies收购，是联网无人值守地面传感器(UGS)系统的全球领先供应商，为全球客户提供量身定制的传感器解决方案。我们的总部位于瑞典隆德，在瑞典卡尔玛通信研究实验室设有网络通信研发中心，生产基地位于英国贝辛斯托克附近。我们以最高的质量设计、开发和生产最新的加固型UGS解决方案，以满足客户最严格的要求。我们的系统广泛应用于全球许多军事和国土安全作业中。

关于SILTEC

自1982年以来，Siltec一直为国内外客户提供最可靠的产品：旨在保护机密和敏感信息的IT设备；高、低功率发电机组和UPS系统；以及专用于统一服务和中央国家机构的特别解决方案。

2012年，Siltec成立了新的特别解决方案部门，为经过深入了解的企业客户群体提供服务，尤其是在技术设计、设备实施和集成方面。本公司最大的优势是：多年的经验、可利用高度先进的技术解决方案以及高技能人才。

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