Mobeewave和IDEMIA擴大合作，在澳洲部署安全的行動收單平臺和票證查驗服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Money20/20 -- 非接觸式行動卡收款服務的先驅Mobeewave和增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA宣佈擴大合作夥伴關係，在全澳洲的行動裝置上部署支援NFC的非接觸式收款和驗證服務。

兩家公司自2017年起開始合作，利用IDEMIA世界一流的數位支援平臺(Digital Enablement Platform)，為澳洲聯邦銀行等收單機構提供白標行動收單平臺(mPOS)應用程式，讓商戶將非接觸式支付卡和數位錢包在支援NFC的裝置上輕拍一下，就可接受轉帳卡和信用卡付款，而無需dongle、線纜或其他硬體。

他們還開發出票證查驗應用程式，使驗票員可以使用現成的裝置來驗證非接觸式支付的票款。該應用程式自推出以來大獲成功，已有20萬名乘客通過了驗證。

IDEMIA數位業務部銷售和全球市場資深副總裁James King表示：「我們很高興擴大與Mobeewave的策略性合作夥伴關係。兩家公司對於在整個澳洲推動流暢、方便的收款和驗證服務有著相同的願景。透過Mobeewave符合PCI標準的非接觸式專利支付處理平臺，以及利用我們的數位支援平臺，我們為澳洲成為流暢、方便及安全支付創新的世界領導者奠定基礎。」

Mobeewave共同創辦人Benjamin du Haÿs補充道：「實體店鋪的商戶對於收款的複雜性感到越來越沮喪。全澳洲97%的公司是微型和小型企業*，我們深知他們長期以來一直缺少方便、快捷且可負擔的支付卡收款解決方案。此外，與IDEMIA合作使我們能夠調整我們的技術，為公共運輸公司提供簡易的付款驗證工具，在各行各業推動創新和簡化。我們對於擴大與IDEMIA在澳洲的合作範圍充滿期待。」

*來源：https://www.asbfeo.gov.au/sites/default/files/Small_Business_Statistical_Report-Final.pdf

關於Mobeewave

Mobeewave是非接觸式收款解決方案的全球先驅。其符合PCI的非接觸式專利支付處理平臺、SDK和應用程式，使企業無需dongle、讀卡器和其他硬體，即可在其裝置上接受支付卡付款。Mobeewave在全球四大洲設有辦事處，擁有70多名員工，為銀行、支付服務提供者、軟體即服務(SaaS)企業、獨立軟體開發商(ISV)和市場，以及世界各地的運輸公司提供金融科技創新。更多資訊請造訪www.mobeewave.com。

關於IDEMIA

增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得人民和消費者等信賴的環境，以在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

確保自身的身份安全已成為我們現今生活環境中的關鍵任務。增強身份識別可確保隱私和信任，並提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身份識別，我們重塑了對於我們最重大的資產之一（身份）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身份識別。

IDEMIA在全球擁有約13,000名員工，為逾180個國家的客戶提供服務。

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