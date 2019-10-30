Mobeewave和IDEMIA扩大合作，在澳大利亚部署安全的移动销售点和票证查验服务

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Money20/20 -- 非接触式移动卡收款服务的先驱Mobeewave和增强身份的全球领导者IDEMIA宣布扩大合作伙伴关系，在全澳洲的移动设备上部署支持NFC的非接触式收款和验证服务。

两家公司自2017年起开始合作，利用IDEMIA世界领先的数字支持平台(Digital Enablement Platform)为澳大利亚联邦银行等收单方提供白标移动销售点(mPOS)应用，让商户将非接触式支付卡和数字钱包在支持NFC的设备上轻拍一下就可接受借记卡和信用卡付款，而无需加密狗、电缆或其他硬件。

他们还开发了一种票证查验应用，使验票员可以通过现成的设备来验证非接触式支付的票款。该应用自推出以来取得了巨大成功，已有20万名乘客通过了验证。

IDEMIA数字业务部销售和全球市场高级副总裁James King表示：“我们很高兴扩大与Mobeewave的战略合作伙伴关系。我们两家公司对于在整个澳大利亚推动流畅、方便的收款和验证服务有着相同的愿景。通过Mobeewave符合PCI标准的非接触式专利支付处理平台，以及利用我们的数字支持平台，我们为澳大利亚成为流畅、方便、安全的世界支付创新领先者铺平了道路。”

Mobeewave联合创始人Benjamin du Haÿs补充道：“实体店铺的商户对于收款的复杂性感到越来越沮丧。全澳大利亚97%的公司是小微企业*，我们深知他们长期以来一直缺少方便、快捷且可负担的支付卡收款解决方案。此外，通过与IDEMIA合作，我们已经能够调整我们的技术，为公交公司提供简单的付款验证工具，从而推动各个行业的创新和简化。我们对于扩大与IDEMIA在澳大利亚的合作范围充满期待。”

*来源：https://www.asbfeo.gov.au/sites/default/files/Small_Business_Statistical_Report-Final.pdf

关于Mobeewave

Mobeewave是非接触式收款解决方案的全球先驱。其符合PCI的非接触式专利支付处理平台、SDK和应用使企业无需加密狗、读卡器和其他硬件即可在其设备上接受支付卡付款。Mobeewave在全球四大洲设有办事处，拥有70多名员工，为银行、支付服务提供商、软件即服务(SaaS)企业、独立软件开发商(ISV)和市场以及世界各地的运输公司提供金融科技创新。更多信息请访问www.mobeewave.com。

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。

IDEMIA在全球拥有约13,000名员工，为逾180个国家的客户提供服务。

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