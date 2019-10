Seoul Semiconductor’s SunLike Series natural spectrum LEDs for aquarium lighting of German brand WALTRON (Photo: Business Wire)

BASSA SASSONIA, Germania--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), innovatore globale di spicco nell’ambito dei prodotti e della tecnologia LED, ha annunciato che WALTRON, specialista in sistemi di illuminazione a LED per acquari e terrari con sede in Bassa Sassonia, Germania, ha adottato i LED a spettro naturale della serie SunLike di Seoul Semiconductor per daytime® Pendix, le soluzioni di illuminazione per acquari di WALTRON.

Gli acquari per interni sono pieni di coloratissimi coralli, pesci e piante acquatiche che vivono in un ecosistema simile a quello naturale. La luce diretta del sole viene solitamente evitata in questi spazi per limitare la riproduzione di alghe. Questo è necessario per impedire all'acqua di intorbidirsi e danneggiare l'equilibrio ecologico del sistema dell'acquario.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.