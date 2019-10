Seoul Semiconductor’s SunLike Series natural spectrum LEDs for aquarium lighting of German brand WALTRON (Photo: Business Wire)

LOWER SAXONY, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd, (KOSDAQ 046890), een toonaangevende wereldwijde innovator van LED-producten en -technologie, kondigde aan dat WALTRON, specialist in LED-verlichtingssystemen voor aquaria en terrariums in Nedersaksen, Duitsland, de SunLike Serie natural spectrum LEDs van Seoel Semiconductor heeft gebruikt voor daytime® Pendix, de aquariumverlichtingsoplossingen van WALTRON.

Binnenaquariums zitten vol met kleurrijke koralen, vissen en waterplanten die in een ecosysteem leven dat lijkt op de natuur. Direct zonlicht wordt in deze ruimtes meestal vermeden om de voortplanting van algen te beperken. Dit is nodig om te voorkomen dat het water troebel wordt en het ecologisch evenwicht van het aquariumsysteem wordt verstoord. Daarom spelen lichtoplossingen een belangrijke rol bij het in stand houden van de groei zonder de ecologische kringloop te verstoren.

