Les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor sont utilisées par la marque allemande d'éclairage WALTRON pour ses solutions d'aquarium

BASSE-SAXE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), un chef de file mondial de l'innovation des produits et technologies LED, a annoncé que WALTRON, le spécialiste des systèmes d'éclairage LED pour les aquariums et les terrariums, basé en Basse-Saxe, en Allemagne, a adopté les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor pour ses solutions d'éclairage d'aquarium daytime® Pendix.

Les aquariums d'intérieur contiennent de magnifiques coraux, poissons et plantes aquatiques vivant dans un écosystème similaire à la nature. La lumière directe du soleil est généralement évitée dans ces espaces avant de limiter la reproduction des algues. Il faut veiller à ce que l'eau ne devienne pas trouble pour éviter de nuire à l'équilibre écologique de l'aquarium. Les solutions d'éclairage jouent donc un rôle important dans le maintien de la croissance, sans perturber le cycle écologique.

Le daytime Pendix est un module LED à matrice disposant de neuf températures de couleur différentes et d'une conception d'éclairage spectral personnalisée correspondant de près au spectre de la lumière du soleil, grâce aux LED de la série SunLike. Diverses couleurs de lumière comme le blanc, le bleu et le rouge peuvent être combinées dans le module pour fournir une solution d'éclairage optimale, aussi bien pour les aquariums d'eau salée que d'eau douce.

La lumière du soleil a toujours joué un rôle important dans la croissance des plantes en milieu naturel. Les LED à spectre naturel de la série SunLike sont similaires à la lumière du soleil, en diffusant une quantité uniforme d'énergie sur l'intégralité des longueurs d'onde, y compris les infrarouges et les ultraviolets comme source lumineuse optimale pour la croissance des plantes. La technologie diminue les pics lumineux pour le rouge, le vert et le bleu, pour se rapprocher de la courbe spectrale de la lumière du soleil afin de fournir une meilleure formule de croissance que ce qui est habituellement observé dans avec les LED conventionnelles. Ceci permet d'obtenir un environnement plus naturel et plus sain pour les poissons, les plantes et les coraux, tout en réduisant la croissance des algues sur les parois.

Les sources lumineuses avec des LED de la série SunLike montre de manière plus précise la couleur des objets tel qu'ils apparaîtraient à la lumière du soleil. Optimisée pour le spectre de la lumière naturelle et le rendu couleur de CRI-97 (qui se rapproche du niveau CRI-100 de la lumière du soleil), et plus élevé que le CRI-80 des LED conventionnelles, les LED de la série SunLike fournissent des avantages significatifs et des couleurs vives, des détails contrastés, et une qualité de cohérence lumineuse. Ces qualités peuvent être cruciales pour les aquariums, et permettre à leurs propriétaires d'observer avec une précision accrue la croissance générale et la santé des poissons.

"Nous sommes ravis d'élargir ce portefeuille d'éclairage LED pour aquarium. Nos LED à spectre naturel de la série SunLike comme sources de lumière saine apporteront de considérables avantages pour optimiser le développement des poissons et des plantes en aquarium, en comparaison avec les LED conventionnelles", déclare Carlo Romiti, vice-président des ventes en Europe, Seoul Semiconductor. "Seoul Semiconductor continuera à répondre aux besoins des clients grâce à une gamme de solutions novatrices d'éclairage LED."

Seoul Semiconductor a mis au point des LED à spectre naturel SunLike Series en collaboration avec la technologie TRI-R de Toshiba Materials en 2017, qui fut la première source de lumière LED à correspondre de près à la lumière du soleil.

Pour en savoir plus sur le daytime Pendix par WALTRON, veuillez visiter:

http://daytime.de/led-systeme-pendix

Pour en savoir plus sur les LED à spectre naturel de la série SunLike, veuillez visiter: http://www.seoulsemicon.com/en/technology/Sunlike/

À propos de WALTRON

WALTRON se spécialise dans les systèmes d'éclairage LED innovants qui révèlent toute la beauté naturelle des animaux et des plantes dans les aquariums et les terrariums. Sa marque daytime® fournit des solutions d'éclairage pour les propriétaires d'aquariums exigeants. Nous vous invitons à découvrir le nombreuses possibilités de la gamme de produits daytime®: matrice, éco, faisceaux et gestion des faisceaux. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter http://daytime.de/.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (LED) pour les marchés de l’automobile, de l’éclairage général, de l’éclairage spécialisé et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l’exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que SunLike, qui offre la meilleure qualité d’éclairage au monde grâce à une LED nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l’utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée leader du marché et des économies de coûts au niveau du dispositif, assurant une densité de lumen élevée et une conception souple; la série NanoDriver, les drivers de LED de 24W CC les plus compacts au monde; Acrich, première technologie de LED CA haute tension, développée en 2005, incluant toutes les technologies LED CA, allant de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN fournissant une puissance dix fois supérieure à celle des LED traditionnelles. UCD est un écran bénéficiant d’une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

