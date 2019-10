LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Money20/20 — Mobeewave, een pionier in de acceptatie van contactloze mobiele kaartbetalingen, en IDEMIA, de wereldleider op het gebied van Augmented Identity, hebben een uitbreiding van hun partnerschap aangekondigd om NFC-geschikte contactloze betalingsacceptatie en -validatie op mobiele apparaten in te zetten in Australië.

De twee bedrijven werken sinds 2017 samen om een whitelabelled mobile point of sale (mPOS)-applicatie te leveren, waarbij gebruik wordt gemaakt van IDEMIA’s wereldwijd toonaangevende Digital Enablement Platform, voor acquirers zoals de Commonwealth Bank of Australia, die verkopers in staat stelt om debet- en creditbetalingen te accepteren door contactloze kaarten en digitale portemonnees op NFC-geschikte apparaten aan te sluiten; zonder de noodzaak van dongles, kabels of extra hardware.

