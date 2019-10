Novasec lève 80 millions d'euros pour le plus grand parc éolien terrestre d'Espagne

TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--Novasec Ltd. a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu les droits exclusifs de lever 80 millions d'euros pour financer le développement de Gecama, un parc éolien terrestre de ~312 Megawatts situé sur la côte espagnole. Gecama est le premier d'une série de projets que Novasec s'apprête à financer à l'aide d'une plateforme d'investissement innovante axée sur la réalisation des objectifs de placement des investisseurs privés qualifiés et des petits et moyens investisseurs institutionnels.

Les droits exclusifs de collecte de fonds ont été obtenus grâce à un accord avec Enlight Renewable Energy Ltd, un leader mondial dans le développement des énergies renouvelables et le détenteur de la société Gecama. Gecama devrait commencer la construction, estimé à 330 millions d'euros, au premier trimestre 2020. Le chiffre d'affaires total attendu sur la durée de vie du projet est de 2 milliards d'euros.

"Gecama offre une opportunité de marché unique pour les investisseurs et nous sommes ravis de travailler avec Enlight sur notre première initiative ensemble," déclare Michael Tishler, CEO et co-fondateur de Novasec. "Chez Novasec, nous sommes fiers de nous doter de projets éoliens et solaires de haute qualité, d'effectuer une minutieuse vérification de la conformité et de trouver la bonne structure pour chaque collecte de fonds que nous entreprenons. Nous avons choisi Gecama comme premier effort parce qu'il répond à tous nos critères clés et nous sommes ravis d'offrir cette opportunité très attrayante aux investisseurs sur notre plateforme."

Avec une capacité de 312 MW, Gecama sera le plus grand parc éolien terrestre d'Espagne. Situé en Castilla La-Mancha, le site de développement a été choisi pour ses niveaux de vent élevés et stables et pour la disponibilité de la connexion au réseau. La nouvelle politique de décarbonation de l'Espagne vise un système d'électricité 100 % renouvelable d'ici 2050 et l'interdiction de toute nouvelle exploration pétrolière et gazière. Compte tenu de ces objectifs ambitieux et des mesures concrètes que l'Espagne a déjà prises pour promouvoir l'énergie verte, le secteur des énergies renouvelables du pays constitue une occasion idéale d'investir avec un réel impact.

Novasec a développé une plateforme complète de financement de projets d'énergie renouvelable par le biais de placements privés réglementés pour des investisseurs qualifiés, et Novasec gère l'ensemble du processus d'investissement. La plateforme offre également aux investisseurs la possibilité d'enregistrer leurs investissements en tant que titres numériques, ce qui leur donne plus de flexibilité et de liquidité.

En tant que développeur leader sur le marché mondial de l'énergie, Enlight Renewable Energy est à la pointe de la révolution verte et est une société cotée à la bourse de Tel Aviv. Enlight se spécialise dans le lancement, le développement, le financement, la construction, la gestion et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable tels que les systèmes éoliens et photovoltaïques.

À propos de Novasec Ltd.

