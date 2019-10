ArborGen Arrendou o viveiro da Brotale MG para Expandir as Operações no Brasil

RIDGEVILLE, S.C. e CAMPINAS, BRASIL--(BUSINESS WIRE)--A ArborGen, líder mundial no desenvolvimento e comercialização de tecnologias que melhoram a produtividade e o valor das árvores, anunciou que arrendou um viveiro de eucalipto da Brotale na cidade de Inimutaba, estado de Minas Gerais, no Brasil. A ArborGen Brasil começará a operar o viveiro no dia 1º de novembro de 2019.

O viveiro irá produzir 15 milhões de mudas de eucalipto, incluindo o material clonal geneticamente melhorado da Gerdau e International Paper do Brasil. A ArborGen obteve o acesso a esses materiais por meio de acordos anteriores diretos e exclusivos com ambas as empresas.

A ArborGen é uma das maiores comercializadoras de mudas de eucalipto e pinus no Brasil. Atuando principalmente por meio de viveiros parceiros, os produtos de eucalipto da ArborGen já estão disponíveis nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. “Com o arrendamento do viveiro em Inimutaba, tornamos os clones superiores mais acessíveis aos plantadores de floresta no estado de Minas Gerais. Nossos materiais genéticos proporcionam aos produtores bom crescimento e alta densidade da madeira, tornando-os ideais para os mercados de carvão e energia,” disse Gabriela Monnerat, diretora da ArborGen Brasil. “Com essa mudança, poderemos aumentar nossos esforços de comercialização no estado de Minas Gerais, melhorando também a qualidade das mudas para o cliente final”, disse Edimar Scarpinati, gerente de operações.

A indústria florestal brasileira é uma das maiores e a que mais cresce no mundo, e o Brasil é o maior produtor e exportador de celulose de fibra curta. O mercado de eucalipto utiliza aproximadamente 700 milhões de mudas por ano.

ArborGen

A ArborGen é o maior fornecedor global de mudas de árvores e o fornecedor líder de genética avançada para a indústria florestal. Utilizando pesquisas de ponta, a ArborGen está desenvolvendo e/ou licenciando produtos de alto valor que melhoram significativamente a produtividade florestal, permitindo que nossos clientes cultivem árvores que produzem mais madeira por hectare, com melhor qualidade, num período mais curto de tempo. Para mais informações, visite o nosso site em www.arborgen.com.br.

Brotale

A Brotale está no mercado brasileiro de mudas de Eucalipto desde 2007 e produz, além do Eucalipto, mudas de Banana e Cana-de-Açúcar com alta tecnologia. A Brotale, com o arrendamento do viveiro de mudas de Eucalipto, agora concentrará as suas atividades na área de mudas de cana-de-açúcar e banana e transferirá as atividades de Eucalipto para a ArborGen.