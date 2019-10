Stork offshoreservicescontract gegund voor activa van EnQuest in het VK

IRVING, Texas (VS) en Utrecht (Nederland)--(BUSINESS WIRE)--Fluor Corporation (NYSE: FLR) heeft vandaag bekendgemaakt dat Stork, onderdeel van het Diversified Services-segment van Fluor, een vijf-jaarcontract is gegund door EnQuest PLC om multi-inzetbare dekcrewservices voor de offshore olie- en gasactiva in het noordelijke en centrale deel van de Noordzee. Fluor boekte de nog niet bekendgemaakte contractwaarde in het derde kwartaal van 2019.

“Stork is verheugd om weer met EnQuest te werken door het bieden van operationele ondersteuningsdiensten en het continueren van het helpen verbeteren van de activa in de Noordzee,” aldus Taco de Haan, president van Stork.

De multi-inzetbare bemanning zal diensten verlenen voor de offshoreplatforms Heather, Thistle en Magnus in de noordelijke Noordzee en de drijvende productie-, opslag- en losschepen in de noordelijke en centrale Noordzee.

Het vijf-jaarcontract startte in september en omvat twee eenjarige verlengingsopties. Om een volledig geïntegreerde en naadloze benadering te garanderen, bestaat de omvang van het werk van Stork uit de levering van gespecialiseerd, multi-inzetbaar personeel, waaronder teamleiders, offshore-materiaalcontroleurs, veiligheidstechnici, uitvoerders hefwerkzaamheden, alsmede steigerbouwers, dekvoorlieden en riggers.

Over Stork

Stork, een bedrijf van Fluor, verbetert voortdurend de prestaties van de activa van zijn klanten door een breed scala aan geïntegreerde, innovatieve en data-gedreven oplossingen, van bedrijfsactiviteiten en onderhoud tot turnarounds en modificaties. We leggen ons toe op het duurzaam en succesvol uitbreiden van de bedrijven van onze cliënten door het vaststellen van nieuwe normen voor voortreffelijkheid in activabeheer. Ondersteund met onze kernwaarden wat betreft veiligheid, integriteit, teamwork, klantgerichtheid en uitmuntendheid, streven wij ernaar het referentiepunt van onze bedrijfstak te worden, elke dag, overal. Ga voor meer informatie naar www.stork.com of volg ons op Twitter via @StorkTS.

Over Fluor Corporation

Fluor Corporation (NYSE: FLR) is opgericht in 1912 en een wereldwijd ingenieurs-, aanbestedings-, bouw- en onderhoudsbedrijf dat de wereld transformeert door aan ontwikkeling te bouwen en vooruitgang te stimuleren. Fluor bedient haar klanten door het ontwerpen, bouwen en onderhouden van veilige, goed uitgevoerde, kapitaal-efficiënte projecten over de hele wereld. Het hoofdkantoor van Fluor is gevestigd in Irving (Texas) en het bedrijf staat op nummer 164 in de FORTUNE 500-lijst, met een omzet van $ 19,2 miljard in 2018 en ruim 53.000 medewerkers wereldwijd. Ga voor meer informatie naar www.fluor.com of volg Fluor op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube.

