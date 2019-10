Mobeewave et IDEMIA étendent leur partenariat pour déployer des solutions mobiles de paiement sécurisé en point de vente et de validation des titres de transport partout en Australie

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Money20/20 -- Mobeewave, pionnier des solutions de paiement sans contact, et IDEMIA, leader mondial de l’Identité Augmentée, annoncent l’extension de leur partenariat pour déployer des solutions de paiement sans contact et de validation des titres de transport sur terminaux mobiles NFC dans toute l’Australie.

Depuis 2017, les deux entreprises collaborent au déploiement d’une application mobile en point de vente (mPOS) en marque blanche s’appuyant sur la Digital Enablement Platform d’IDEMIA chez plusieurs clients, dont la Commonwealth Bank of Australia. Cette application permet aux commerçants d’accepter les paiements sans contact par carte ou porte-monnaie électronique au moyen de terminaux NFC, qui ne nécessitent ni dongle, ni câble, ni équipements supplémentaires.

Les deux partenaires ont aussi développé une application de validation des titres de transport qui permet aux contrôleurs de valider les billets sans contact au moyen de terminaux classiques. Deux cent mille voyageurs ont déjà utilisé ce système depuis son lancement.

« Nous sommes heureux d’étendre ainsi notre partenariat stratégique avec Mobeewave. Nos deux groupes partagent la même vision du déploiement de solutions à la fois simples et fiables de paiement sans contact et de validation des titres de transport dans toute l’Australie. Grâce à la plateforme brevetée de traitement des paiements sans contact PCI de Mobeewave ainsi qu’à notre Digital Enablement Platform, nous sommes en bonne voie pour faire de l’Australie un leader mondial de l’innovation dans le domaine des paiements sécurisés, simples et fiables », déclare James King, Senior Vice-President en charge des ventes et des marchés mondiaux de la division Digital Business d’IDEMIA.

« Les commerces physiques peuvent se heurter à la complexité de certains moyens actuels de paiement. En Australie, 97 % des entreprises sont de petites et micro-entreprises*, qui sont depuis trop longtemps privées d’une offre de solutions de paiement par carte à la fois simples, fiables et abordables. De plus, avec l’aide d’IDEMIA, nous avons su adapter nos technologies afin de proposer aux entreprises de transport public un outil simple de validation des titres de transport, ce qui illustre notre capacité à apporter plus d’innovation et de simplicité dans différents secteurs. Nous sommes heureux d’étendre ainsi notre partenariat avec IDEMIA à l’ensemble de l’Australie », ajoute Benjamin du Haÿs, cofondateur de Mobeewave.

*Source : https://www.asbfeo.gov.au/sites/default/files/Small_Business_Statistical_Report-Final.pdf

À propos de Mobeewave

Mobeewave est un pionnier mondial des solutions d’acceptation des paiements sans contact. Sa plateforme brevetée de traitement des paiements sans contact PCI, avec SDK et applications, permet aux entreprises d’accepter les paiements par carte sur l’appareil de leur choix, sans dongle, lecteur de carte ou équipements complémentaires. Présent sur quatre continents, Mobeewave emploie plus de 70 personnes et propose ses innovations fintech aux banques, aux fournisseurs de services de paiement, aux éditeurs SaaS, éditeurs de logiciels indépendants et places de marché, ainsi qu’aux sociétés de transport du monde entier. Plus d’information sur www.mobeewave.com.

À propos d’IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter ou voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

Avec 13 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.