Afton Chemical conclui expansão multimilionária do Centro de Tecnologia do Japão em Tsukuba

TSUKUBA, Japão--(BUSINESS WIRE)--Afton Chemical Corporation, líder global no mercado de lubrificantes e aditivos para combustíveis, anunciou a conclusão da expansão do Centro de Tecnologia do Japão em Tsukuba. Jon Heese, vereador de Tsukuba, abriu o Centro de Tecnologia do Japão com Teddy Gottwald, presidente do conselho administrativo e CEO da NewMarket Corporation, e Regina A. Harm, presidente da Afton Chemical Corporation, uma subsidiária da NewMarket.

O investimento proporciona uma expansão dos laboratórios analíticos e mecânicos para aumentar os recursos de teste de aditivos para lubrificantes. Isso inclui testes padronizados e personalizados para fluidos de transmissão, lubrificantes de engrenagem, carros de passageiros, motocicletas, óleos para motores de veículos comerciais e off-road, assim como óleos hidráulicos industriais. A instalação expandida fornecerá aos seus clientes serviços técnicos aprimorados, como mistura de amostras, análise físico-química e testes de desempenho que estão em conformidade com os métodos de teste internacionais exclusivos do Japão, como o ASTM, JIS, JPI, JASO e JCMAS.

“Assumimos o compromisso de levar o nosso modelo Passion for Solutions® ao Japão e à região Ásia-Pacífico para ajudar nossos clientes a diferenciar suas ofertas para atender às necessidades do mercado local. O Centro de Tecnologia do Japão expandido com o seu suporte técnico integrado e testes de desempenho vai aprimorar ainda mais a nossa capacidade de oferecer soluções rápidas e eficazes aos nossos clientes na Ásia e fornecerá soluções personalizadas, feitas sob medida, aos principais projetos OEM do Japão”, disse Regina A. Harm, presidente da Afton Chemical Corporation.

“A Afton Japan é um mercado exclusivo, com diferentes necessidades e desafios. A estratégia "Made For" tem como base a intenção de entender a dinâmica de cada mercado individual e garantir o desenvolvimento das soluções corretas a partir da perspectiva de produtos e serviços. Acompanhamos constantemente as tendências locais e globais que têm impacto no mercado e realizamos parcerias com os nossos clientes para o desenvolvimento de soluções inovadoras de aditivos que excedem os padrões da indústria”, disse Sean Spencer, vice-presidente e diretor administrativo da Afton Chemical Asia.

Os recursos expandidos do Centro de Tecnologia do Japão, com o seu suporte técnico integrado, vão aumentar nossa capacidade de ajudar os clientes a:

executar testes de validação em conformidade com OEM, padrões e especificações do setor

desenvolver testes proprietários da Afton com foco nas necessidades da região Ásia-Pacífico

apoiar e entregar prontamente as suas reivindicações diferenciadas de desempenho de produtos

Com o anúncio recente do governo japonês, que reduziu ainda mais os padrões médios para a economia de combustível em veículos em 32% até 2030, os fabricantes de automóveis japoneses terão que vender mais carros elétricos e híbridos. “Os veículos EV (veículos elétricos) e Hybrid (híbridos) estão equipados com transmissão do tipo CVT, ATF de um turno, além de engrenagem e rolamento para transferir e auxiliar o torque do motor nas rodas. O óleo de viscosidade ultrabaixa é uma das soluções para a redução relacionada à economia de combustível. A Afton trabalha proativamente com os principais OEMs do mundo inteiro para desenvolver as necessidades de tecnologia e lubrificantes para veículos elétricos/híbridos. A Afton está pronta e terá os aditivos mais avançados para atender a estes novos requisitos. Nossos aditivos continuarão a ajudar a indústria automotiva a reduzir as emissões, melhorar a economia de combustível e prolongar a vida útil de fluidos e equipamentos”, disse Togawa Takayuki, líder do Grupo de P&D.

Os laboratórios de química e mecânica de última geração do Centro de Tecnologia do Japão trabalham com processos enxutos e os testes são totalmente compatíveis com os padrões de segurança, meio ambiente e qualidade ISO 9001/14001. A instalação de ponta abriga uma equipe de 17 gerentes, formuladores, tecnólogos, técnicos e funcionários de P&D, aumentando a força de trabalho em 100% desde a última década.

A Afton possui uma extensa rede de instalações de pesquisa e desenvolvimento, além de testes, nos Estados Unidos, China, Índia, Japão e Reino Unido. Nestas instalações, são realizados testes para garantir que os produtos atendem ou excedem os mais recentes requisitos de desempenho das especificações do OEM e da indústria. Testes proprietários são desenvolvidos e testes de campo são idealizados para criar provas convincentes de dados de desempenho, que ajudam os produtos de nossos clientes a se destacar em seus mercados.

Sobre a Afton Chemical Corporation:

A Afton Chemical Corporation faz parte da família de empresas da NewMarket Corporation (NYSE: NEU). A Afton Chemical Corporation utiliza a sua especialização em formulação, engenharia e marketing para ajudar os seus clientes a desenvolver e comercializar combustíveis e lubrificantes que reduzem as emissões, aprimoram a economia de combustíveis, prolongam a vida útil do equipamento, melhoram a satisfação do operador e reduzem o custo total da operação de veículos e equipamentos. A Afton Chemical Corporation desenvolve e comercializa uma extensa linha de aditivos exclusivos para gasolina e combustíveis destilados, fluídos de transmissão, óleos de motor e lubrificantes industriais. A Afton Chemical Corporation apoia operações globais através de sedes regionais localizadas na região da Ásia-Pacífico, EMEAI, América Latina e América do Norte. A Afton Chemical Corporation está sediada em Richmond, Virgínia. Para mais informações, visite www.aftonchemical.com.

