Afton Chemical termine l’agrandissement de son Centre technologique japonais à Tsukuba, d’une valeur de plusieurs millions de dollars

TSUKUBA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Afton Chemical Corporation, un chef de file mondial sur le marché des lubrifiants et des additifs pour carburant, a annoncé la finalisation de l’agrandissement de son Centre technologique japonais à Tsukuba. M. Jon Heese, conseiller municipal à Tsukuba, a inauguré le Centre technologique japonais avec M. Teddy Gottwald, président-directeur général de NewMarket Corporation, et Mme Regina A. Harm, présidente d’Afton Chemical Corporation, une filiale de NewMarket.

L’investissement permet d’agrandir les laboratoires d'analyse et de mécanique afin d’accroître les capacités de tests d'additifs pour lubrifiants. Cela inclut des tests standardisés et sur mesure pour les liquides de transmission, les lubrifiants pour engrenages, les voitures particulières, les motocyclettes, les huiles moteur pour les véhicules commerciaux et tout-terrain, ainsi que les huiles hydrauliques industrielles. L'installation agrandie fournira à ses clients des services techniques améliorés comme le malaxage d'échantillons, des analyses physiques/chimiques et des tests de performances en conformité avec les méthodes de test internationales et japonaises uniques comme ASTM, JIS, JPI, JASO et JCMAS.

« Nous nous engageons à amener notre modèle Passion for Solutions® au Japon et dans la région Asie-Pacifique pour aider nos clients à différencier leurs offres afin de répondre aux besoins du marché local. Le Centre technologique japonais agrandi, avec son support technique et ses tests de performances intégrés, renforcera notre capacité à fournir des solutions rapides et efficaces à nos clients en Asie et fournira des solutions personnalisées 'Made For' (Faites pour) des projets OEM clés au Japon », a expliqué Mme Regina A. Harm, présidente d’Afton Chemical Corporation.

« Pour Afton, le Japon est un marché unique avec différents besoins et défis. La stratégie 'Made For' est basée sur la volonté de comprendre la dynamique de chaque marché individuel et garantit que nous développons les bonnes solutions dans une perspective produit et services. Nos suivons en permanence les tendances locales et mondiales ayant un impact sur le marché et associons nos clients afin de mettre au point des solutions d'additifs innovantes qui dépassent les normes de l'industrie », a déclaré M. Sean Spencer, vice-président et directeur général d’Afton Chemical Asia.

Les capacités étendues du Centre technologique japonais, avec son support technique intégré, renforceront notre capacité à aider nos clients à :

effectuer des tests de validation conformes aux normes et spécifications des équipementiers et de l’industrie

développer des tests exclusifs Afton axés sur les besoins de la zone Asie-Pacifique

soutenir et tenir rapidement les promesses d’allégations de performance de produit différencié

Du fait de l’annonce récente du gouvernement japonais de son intention de réduire de 32 % d’ici 2030 les valeurs des normes relatives à la consommation moyenne de carburant, les constructeurs automobiles japonais devront vendre davantage de voitures électriques et hybrides. « Les véhicules électriques et hybrides sont équipés de transmissions comme la transmission à variation continue, la transmission one-shift à fluide pour transmission automatique, ainsi que d’engrenages et de paliers pour transférer le couple moteur aux roues et faciliter celui-ci. Les huiles à ultra-faible viscosité sont l’une des solutions permettant de réduire la consommation de carburant. Afton travaille de manière proactive avec des équipementiers de premier plan dans le monde entier pour développer la technologie et répondre aux besoins de lubrifiants des véhicules électriques/hybrides. Afton a déjà, et aura, les additifs les plus avancés pour satisfaire ces nouvelles exigences. Nos additifs continueront d’aider l’industrie automobile à réduire ses émissions, à favoriser les économies de carburant et à prolonger la durée de vie utile des fluides et du matériel », a déclaré Togawa Takayuki, responsable R&D du groupe.

Les laboratoires ultramodernes de chimie et de mécanique du Centre technologique japonais opèrent avec des processus optimisés et les tests sont effectués en totale conformité avec les normes de sécurité, écologiques et de qualité ISO 9001/14001. L’installation ultramoderne accueille une équipe composée de 17 gestionnaires de R&D, formulateurs, technologues, techniciens et de personnel administratif, faisant progresser les effectifs de 100 % par rapport à la décennie précédente.

Afton possède un réseau étendu d’installations de recherche et développement et de tests réparti entre les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Japon et le Royaume-Uni. Dans ces installations, des tests sont effectués pour garantir que les produits satisfont ou dépassent les dernières exigences en matière de performance des spécification des équipementiers comme de l’industrie. Des tests exclusifs sont développés et des essais sur le terrain sont conçus pour créer des preuves incontestables de performance qui aident les produits de nos clients à se démarquer sur leurs marchés.

À propos d'Afton Chemical Corporation:

Afton Chemical Corporation fait partie de la famille d'entreprises de NewMarket Corporation (NYSE: NEU). Afton Chemical Corporation met à profit son expertise dans la formulation, l'ingénierie et la commercialisation pour aider ses clients à développer et à mettre sur le marché des carburants et des lubrifiants qui réduisent les émissions, favorisent les économies de carburant, prolongent la durée de vie du matériel, améliorent la satisfaction des opérateurs et diminuent le coût total de fonctionnement des véhicules et des équipements. Afton Chemical Corporation met au point et vend une vaste gamme d'additifs exclusifs pour l’essence et les carburants distillés, les liquides de transmission, les huiles moteur et les lubrifiants industriels. Afton Chemical Corporation développe ses activités mondiales par l'entremise de ses bureaux régionaux implantés dans la zone Asie-Pacifique, dans la région EMEAI, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Le siège social d'Afton Chemical Corporation se situe à Richmond, dans l’État de Virginie. Pour de plus amples renseignements, visitez www.aftonchemical.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs:

Certaines des informations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi "Private Securities Litigation Reform Act" de 1995. Bien que la direction de NewMarket pense que ses attentes se basent sur des hypothèses raisonnables, dans les limites de ses connaissances de ses activités commerciales et opérationnelles, il ne peut être garanti que les résultats réels ne seront pas substantiellement différents de ces attentes.

Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes incluent, sans s'y limiter, la disponibilité de matières premières et de systèmes de distribution ; les perturbations sur les sites de production, y compris les installations à source unique ; les risques courants pour les entreprises chimiques ; la capacité à réagir efficacement aux changements technologiques dans notre secteur ; notre incapacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle ; les augmentations subites ou importantes des prix des matières premières ; la concurrence d'autres fabricants ; le gain ou la perte de clients importants ; les réglementations gouvernementales actuelles et futures ; notre incapacité à attirer et à conserver du personnel hautement qualifié ; la survenue ou la menace d'événements extraordinaires, y compris des catastrophes naturelles et des attaques terroristes ; les risques relatifs à l’exercice d’activités en dehors des États-Unis ; l'impact d’un endettement important sur notre flexibilité opérationnelle et financière ; l'impact des fluctuations des taux de change ; une panne de système informatique ou une violation de sécurité ; le règlement du passif environnemental ou de procédures juridiques ; les facteurs politiques, économiques et réglementaires concernant nos produits ; la limitation de notre couverture d'assurance ; notre incapacité à réaliser les bénéfices attendus de l'investissement dans notre infrastructure ou d'acquisitions récentes ou futures, ou notre incapacité à réussir l’intégration d’acquisitions récentes ou futures dans nos activités ; la sous-performance de nos avoirs de retraite conduisant à des contributions en espèces supplémentaires pour nos régimes de retraite ; ainsi que d'autres facteurs détaillés de manière périodique dans les rapports déposés par NewMarket auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC »), y compris les facteurs de risque cités dans l’article 1A “Risk Factors” de notre rapport annuel 2018 sur formulaire 10-K, qui est à la disposition des actionnaires sur simple demande.

Le lecteur devrait garder à l'esprit que tout énoncé prospectif de NewMarket dans le présent communiqué n'est valable qu'à la date à laquelle il a été formulé. De nouveaux risques et de nouvelles incertitudes se présentent de façon périodique, et il nous est impossible de prédire ces événements ni l'impact qu'ils auront sur la Société. La Société rejette toute obligation, ni ne projette, de mettre à jour ou réviser les énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué après la date d'aujourd'hui, sauf dans les cas requis par la loi. À la lumière de ces risques et incertitudes, le lecteur devrait garder à l'esprit que les événements décrits dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, ou dans tout autre document, peuvent ne pas se produire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.