Mobidiag signe de nouveaux accords internationaux portant sur la distribution de ses solutions diagnostiques Amplidiag® et Novodiag®

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Mobidiag Ltd., une société de diagnostiques moléculaires qui possède des plateformes complémentaires qui contrent la résistance antimicrobienne et d'autres domaines aux besoins diagnostiques non-satisfaits, annonce aujourd'hui avoir signé, avec des partenaires internationaux, des accords exclusifs qui visent la distribution de ses produits Amplidiag® et Novodiag® en Europe et au Moyen-Orient.

Mobidiag a signé avec ALAB Ltd. des accords exclusifs de distribution d'Amplidiag® et de Novodiag® en Pologne et en Ukraine, de BIOgenetiX en Roumanie et de Theranostica Ltd. en Israël.

Tuomas Tenkanen, PDG de Mobidiag, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir pu élargir encore notre empreinte commerciale à des territoires additionnels. Nos solutions diagnostiques très polyvalentes et complémentaires Amplidiag® et Novodiag® continuent de gagner du terrain à l'échelle internationale. Nous poursuivons nos discussions avec plusieurs partenaires de distribution, dans tout un éventail de marché internationaux, alors que les consommateurs recherchent des solutions diagnostiques rapides, précises et abordables permettant de dépister une vaste gamme de maladies infectieuses."

Gilda Cristea, Responsable importations chez BIOgenetiX, commente en ces termes : "C'est une merveilleuse occasion pour BIOgenetiX de collaborer avec Mobidiag en Roumanie. Le contrôle des infections et l'identification des pathogènes résistants aux antibiotiques sont cruciaux quel que soit l'environnement clinique. Mobidiag offre tout un éventail de produits faciles à utiliser, disposant d'une grande précision diagnostique et abordables. Ces produits sont très importants pour la gestion générale des patients et des hôpitaux, et nous prévoyons qu'ils fourniront de belles opportunités pour l'avenir."

Amnon Hezkaya, PDG de Theranostica, poursuit : "Nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée d'entamer ce partenariat entre Theranostica et Mobidiag. Avec sa solution Novodiag® , Mobidiag possède un potentiel transformationnel pour les clients des laboratoires cliniques israéliens, car il s'agit d'un système abordable d'échantillons fournissant un résultat rapide, capable d'analyser simultanément plusieurs cibles."

- Fin -

Notes à l'intention des rédacteurs

A propos de Mobidiag Ltd

Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire en pleine expansion, générant des recettes, qui possède des technologies de plateformes complémentaires répondant aux besoins diagnostiques divers des clients, dans de nombreux environnements de soins. Initialement conçues pour une facilité d'utilisation et une adaptabilité à des fins de fabrication à grande échelle, les plateformes Amplidiag ® et Novodiag® allient qualité supérieure et d'accessibilité, d'où leur pertinence à la fois pour le dépistage de masse et les tests syndromiques très spécifiques dans de nombreuses indications. L'offre de produits très polyvalente de la société permet d'utiliser largement les diagnostics moléculaires à grande échelle, pour relever le défi mondial de la résistance antimicrobienne et d'autres besoins diagnostiques non-satisfaits. La principale priorité de Mobidiag portait sur les maladies gastro-intestinales et les superbactéries, via des ventes directes et ses distributeurs. La société acquiert progressivement une position de leader au sein des marchés européens.

Mobidiag, qui emploie plus de 100 collaborateurs, a son siège à Espoo, en Finlande, avec des filiales en France, au Royaume-Uni et en Suède. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.mobidiag.com

A propos d'ALAB Ltd.

ALAB Ltd., basée à Varsovie, en Pologne, est une société spécialisée présente dans le marché des laboratoires en Pologne et en Ukraine. ALAB Ltd. est membre d'ALAB GROUP qui comprend ALAB LABORATORIA – un acteur clé du marché des diagnostics de routine et spécialisés, et ALAB PLUS – un service de laboratoire d'histopathologie. Depuis 25 ans, ALAB Ltd. mène des activités liées aux services et au commerce, en faveur d'établissements publics et privés. La société est spécialisée dans l'aménagement global des salles de laboratoire dans les domaines suivants: biotechnologie, biologie moléculaire, physique-chimie, microbiologie et diagnostics.

A propos de BIOgenetiX

BIOgenetiX est une société de distribution de produits médicaux en Roumanie. La société fournit des produits et une assistance technique aux laboratoires réalisant des tests diagnostiques dans le domaine de la biologie moléculaire. BIOgenetiX travaille avec les cliniques, laboratoires et hôpitaux tant publics que privés. La société a été fondée en 2009 et est actuellement l'une des sociétés roumaines les plus importantes dans le domaine de la distribution des produits médicaux. BIOgenetiX possède un programme spécial dans le domaine du contrôle et de la prévention des infections. La société met l'accent sur la fourniture, à ses clients, de technologies plus évoluées de diagnostic moléculaire et d'identification des gènes de résistance.

Theranostica Ltd

Theranostica Ltd., fondée en 2010, est un distributeur israélien de premier plan de solutions diagnostiques cliniques novatrices en provenance des Etats-Unis, d'Europe et d'Asie. Ces neuf dernières années, Theranostica a réussi à incorporer au système de santé israélien des dizaines de technologies nouvelles qui ont contribué à offrir une meilleure médecine.

