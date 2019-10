Exensor e Siltec anunciam a assinatura de um grande contrato na Europa Oriental

The Flexnet solution, developed by Exensor, is a user friendly, flexible, comprehensive surveillance solution combining a wide range of sensors (Passive infrared, Seismic and acoustic, and intelligent motion cameras) with a proprietary command & control software. This self-healing mesh networks allows for detection, classification & identification of any threat. The Flexnet sensor platform is a Force Multiplier that can be used for several applications, ranging from force protection tasks, such as airbase protection, camp protection, patrol and self-protection tasks, to Intelligence Gathering, Surveillance, Reconnaissance and Target Acquisition (ISTAR) tasks.

LUND, Suécia--(BUSINESS WIRE)--Exensor, uma subsidiária da Bertin Technologies (CNIM Group), e sua parceira Siltec foram selecionadas pelo Ministério da Defesa da Polônia para fornecer 116 sistemas UGS (Sensor de Terra Autônomo) designados para operações de reconhecimento e coleta de informações. O valor total do contrato supera 15 milhões de euros e os sistemas encomendados serão entregues dentro do prazo de 2019-2022.

A Exensor fornecerá às Forças Armadas polonesas uma plataforma UGS de sensor e câmera completamente integrada e escalável, incluindo a versão mais recente do sensor sísmico e acústico UMRA Mini com bateria substituível, bem como a câmera de movimento tático Scout equipada com o módulo de câmera CamSight LP Thermal Imaging da Bertin.

“Ganhamos este contrato após uma forte concorrência com os principais fornecedores internacionais de soluções UGS, o que marca a posição estratégica da Exensor no fornecimento de sistemas de vigilância e reconhecimento”, disse Marcus Rosenqvist, vice-presidente de Vendas e Marketing da Exensor Technology.

SOBRE A EXENSOR TECHNOLOGY AB

Fundada em 1987 e adquirida pela Bertin Technologies em 2017, a Exensor Technology é uma fornecedora líder mundial de sistemas UGS (Sensor de Terra Autônomo em Rede), apresentando soluções de sensores personalizadas para clientes no mundo todo. Desde nossa sede em Lund (Suécia), nosso centro de especialização em comunicações em rede no Laboratório de Pesquisa em Comunicações em Kalmar (Suécia) e nossa fábrica de produção perto de Basingstoke (Inglaterra), projetamos, desenvolvemos e produzimos as mais recentes soluções UGS robustas e de última geração com a mais alta qualidade para atender as demandas mais rigorosas de nossos clientes. Nossos sistemas estão em operação e são utilizados em um grande número de aplicações militares e de segurança nacional no mundo inteiro.

SOBRE A SILTEC

Desde 1982, a Siltec fornece aos clientes nacionais e internacionais os produtos mais confiáveis: equipamentos informáticos concebidos para proteger informações classificadas e confidenciais; grupos geradores de baixa e alta potência e sistemas UPS e soluções especiais destinadas a serviços uniformes e instituições nacionais centrais.

Em 2012, a Siltec lançou um novo departamento, de Soluções Especiais com Soluções, com uma oferta destinada a um grupo de clientes corporativos amplamente especializado, principalmente em projetos técnicos e implementação e integração de dispositivos. As maiores vantagens da empresa são: experiência de vários anos, acesso a soluções técnicas altamente avançadas e pessoal altamente qualificado.

