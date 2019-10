ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Mobidiag Ltd., società di diagnostica molecolare dotata di piattaforme complementari mirate alla resistenza antimicrobica e ad altre aree con esigenze diagnostiche non soddisfatte, oggi annuncia la firma di nuovi accordi con partner internazionali per la distribuzione in esclusiva dei prodotti Amplidiag® e Novodiag® in Europa e in Medio Oriente.

Mobidiag ha siglato accordi per la distribuzione in esclusiva di Amplidiag® e Novodiag® rispettivamente con ALAB Ltd. per la Polonia e l'Ucraina, con BIOgenetiX per la Romania e con Theranostica Ltd. per Israele.

