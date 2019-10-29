東芝與海斯坦普在物聯網/人工智慧專案方面的合作將促進汽車業的優質焊接作業

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Toshiba Digital & Consulting Corporation（以下簡稱“TDX”）與汽車金屬零配件的全球領導者西班牙海斯坦普(Gestamp)宣佈，雙方正展開專案合作，以對汽車底盤零件的焊接進行進階監測和分析。經由利用物聯網(IoT)和人工智慧(AI)方面的專有技術，以及相機影像和聲發射(AE)感測器中的資料，兩家公司的目標是確保極高精確度的焊縫品質偵測，從而有助於改善車輛安全性。

海斯坦普是全球最大的汽車金屬零配件製造商之一，旗下擁有100多家工廠，遍佈22個國家。在「工業4.0」(Industry 4.0)計畫的指導下，海斯坦普正在推動多項專案，並將數位科技和資料分析應用於實現更高效的製造工廠，以及更一致、更可靠的生產製程。

自2018年4月以來，TDX一直與海斯坦普合作進行概念驗證計畫，該計畫監測海斯坦普英國工廠生產的底盤零件的焊接品質。這項計畫還將通常用於檢測橋樑和大型建築物損害的AE感測器引進到製程之中。這些感測器用於偵測高頻段聲波的特性，而東芝的AI分析技術使用這些資料來識別焊接失效情況。在過去17個月中，海斯坦普已驗證該計畫及其確保底盤零件焊接品質的能力。

海斯坦普和TDX的投資商三井物產株式會社(Mitsui & Co., Ltd.)推動兩家公司之間的合作，並促進專案的進展。

TDX與東芝公司及Toshiba Digital Solutions Corporation已獲得概念驗證結果，當前的目標是進一步改進焊接偵測技術。利用東芝集團深厚的製造專業知識，這幾家公司已開發出IoT解決方案，將東芝的AI分析技術應用於分析由AE感測器進行內部焊接品質偵測所獲得的資料，以及根據相機影像資料的表面焊接品質偵測。

這三家公司目前正在海斯坦普德國工廠部署這項升級後的解決方案。驗證性試驗將持續到明年3月，可望提高焊接品質偵測率的精確度，促成在其他海斯坦普工廠部署，並加快全面商業化進程。

海斯坦普資深製造總監René González表示：「海斯坦普為該系統能夠以聲學和影像識別技術偵測焊縫而深感自豪。我們希望在不同的集團工廠中運用這款解決方案，以超越客戶對我們產品品質的期望。」

TDX總裁兼執行長Noriyasu Okitani表示：「結合東芝集團在製造科技和數位科技方面的豐富經驗和知識，並在網宇實體系統(CPS)中利用IoT和AI，我們希望提供獨特的解決方案，以協助提高海斯坦普在世界各地的製造工廠生產的零件品質。」

三井物產株式會社鋼鐵產品事業部汽車零件業務部總經理Katsutoshi Yokoi表示：「三井物產打算充分利用我們的資產來協助海斯坦普的業務發展，該專案將使用我們的主要合作夥伴東芝的先進技術，以改善海斯坦普的營運水準並強化競爭力。我們非常高興兩家公司能攜手合作，以全面商業化為目標。」

關於海斯坦普

海斯坦普是一家跨國公司，專注於為頂級汽車製造商設計、開發和製造高度工程化的金屬零配件。公司致力於開發具有創新設計的產品，以生產更輕、更安全的車輛，改善能耗並減少對環境的影響。其產品涵蓋白車身、底盤和機械裝置領域。

公司在22個國家設有擁有100多個生產工廠、兩處興建中的設施和13個研發中心，並在全球擁有超過4.3萬名員工。2018年的營業額為85.48億歐元。海斯坦普在西班牙股票市場上市，股票代碼為GEST。

關於Toshiba Digital & Consulting Corporation

作為可促進網宇實體系統的數位轉型方面的全球業務創新企業，我們與客戶密切合作，共同創造價值。我們利用東芝集團多年來在各種業務中累積的知識和成就，發揮AI和IoT等數位科技的優勢，並將我們的專業知識集中在能源、社會基礎設施、製造和行動運輸等重要業務領域。從諮詢到服務設計，我們不僅識別潛在的問題和下一代成長種子，而且始終提供一致的服務，直到確認價值創造。

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