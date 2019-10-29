东芝与海斯坦普在物联网/人工智能项目方面的合作将促进汽车业的高质量焊接作业

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Toshiba Digital & Consulting Corporation（以下简称“TDX”）与汽车金属零配件的全球领导者西班牙海斯坦普(Gestamp)宣布，双方将开展项目合作，以对汽车底盘零部件的焊接进行高级监测和分析。通过利用物联网(IoT)和人工智能(AI)方面的专有技术，以及相机图像和声发射(AE)传感器中的数据，两家公司的目标是确保极高精度检测焊缝质量，从而助力提高车辆安全性。

海斯坦普是全球最大的汽车金属零配件制造商之一，旗下拥有100多家工厂，遍布22个国家。在“工业4.0”(Industry 4.0)计划的指导下，海斯坦普正推动多个项目落地，并将数字化技术和数据分析应用于实现更高效的制造工厂，以及更一致、更可靠的生产工艺。

自2018年4月以来，TDX一直与海斯坦普合作开展概念验证计划，该计划对海斯坦普英国工厂生产的底盘零部件的焊接质量进行了监测。这项计划还将通常用于检测桥梁和大型建筑物损害的AE传感器引入到制造过程中。这些传感器用于检测高频段声波的特性，而东芝的AI分析技术使用这些数据来识别焊接失效情况。在过去17个月中，海斯坦普对该计划及其确保底盘零部件焊接质量的能力进行了验证。

海斯坦普和TDX的投资商三井物产株式会社(Mitsui & Co., Ltd.)推动了两家公司之间的合作，并为项目进展提供了便利。

TDX与东芝公司及Toshiba Digital Solutions Corporation已获得概念验证结果，当前的目标是进一步改进焊接检测技术。通过利用东芝集团深厚的制造专业知识，这几家公司开发了一款IoT解决方案，该解决方案将东芝的AI分析技术应用于分析通过AE传感器进行内部焊接质量检测所获取的数据，以及基于相机图像数据的表面焊接质量检测。

这三家公司目前正在海斯坦普德国工厂部署这项升级后的解决方案。验证性试验将持续到明年3月，有望提高焊接质量检测率的精度，促成在其他海斯坦普工厂部署，并加快全面商业化进程。

海斯坦普高级制造总监René González表示：“海斯坦普为该系统能够以声学和图像识别技术检测焊缝而深感自豪。我们希望在不同的集团工厂中运用这款解决方案，以超越客户对我们产品质量的期望。”

TDX总裁兼首席执行官Noriyasu Okitani表示：“通过结合东芝集团在制造技术和数字化技术方面的丰富经验和知识，并通过在网络物理系统(CPS)中利用IoT和AI，我们希望提供一款独特的解决方案，以助力提高海斯坦普在世界各地的制造工厂生产的零部件质量。”

三井物产株式会社钢铁产品事业部汽车零部件业务部总经理Katsutoshi Yokoi表示：“三井物产打算通过充分利用我们的资产来助力海斯坦普的业务发展，该项目将使用我们的主要合作伙伴东芝的先进技术，以改善海斯坦普的运营水平并增强竞争力。我们非常高兴两家公司能携手合作，以力争实现全面商业化。”

关于海斯坦普

海斯坦普是一家跨国公司，专注于为顶级汽车制造商设计、开发和制造高度工程化的金属零配件。公司致力于开发具有创新设计的产品，以生产更轻、更安全的车辆，改善能耗并减少对环境的影响。其产品涵盖白车身、底盘和机械装置领域。

公司在22个国家设有拥有100多个生产工厂、两处在建设施和13个研发中心，并在全球拥有超过4.3万名员工。其2018年的营业额为85.48亿欧元。海斯坦普在西班牙股票市场上市，股票代码为GEST。

关于Toshiba Digital & Consulting Corporation

作为可促进网络物理系统的数字化转型方面的全球业务创新企业，我们与客户紧密合作，共同创造价值。我们利用东芝集团多年来在各种业务中积累的知识和成就，发挥AI和IoT等数字化技术的优势，并将我们的专业知识集中在能源、社会基础设施、制造和出行等重要业务领域。从咨询到服务设计，我们不仅识别潜在的问题和下一代增长种子，而且始终提供一致的服务，包括确认价值创造。

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