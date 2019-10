EXENSOR ET SILTEC ANNONCENT LA SIGNATURE D’UN CONTRAT MAJEUR EN EUROPE DE L’EST

The Flexnet solution, developed by Exensor, is a user friendly, flexible, comprehensive surveillance solution combining a wide range of sensors (Passive infrared, Seismic and acoustic, and intelligent motion cameras) with a proprietary command & control software. This self-healing mesh networks allows for detection, classification & identification of any threat. The Flexnet sensor platform is a Force Multiplier that can be used for several applications, ranging from force protection tasks, such as airbase protection, camp protection, patrol and self-protection tasks, to Intelligence Gathering, Surveillance, Reconnaissance and Target Acquisition (ISTAR) tasks.

The Flexnet solution, developed by Exensor, is a user friendly, flexible, comprehensive surveillance solution combining a wide range of sensors (Passive infrared, Seismic and acoustic, and intelligent motion cameras) with a proprietary command & control software. This self-healing mesh networks allows for detection, classification & identification of any threat. The Flexnet sensor platform is a Force Multiplier that can be used for several applications, ranging from force protection tasks, such as airbase protection, camp protection, patrol and self-protection tasks, to Intelligence Gathering, Surveillance, Reconnaissance and Target Acquisition (ISTAR) tasks.

LUND, Suède--(BUSINESS WIRE)--le 29 octobre, 2019 - Exensor, filiale de Bertin Technologies (Groupe CNIM), et son partenaire Siltec ont été sélectionnés par le Ministère polonais de la Défense pour la fourniture de 116 réseaux de capteurs autonomes (Unattended Ground Sensors - UGS) destinés à des missions de reconnaissance et de collecte de renseignements. Le montant total du contrat s’élève à 15 millions d’euros, pour une livraison des systèmes prévue entre 2019 et 2022.

Exensor fournira aux Forces Armées polonaises les différents capteurs et caméras qui composent son réseau maillé auto-adaptatif, incluant notamment la dernière version de capteurs UMRA Mini - sismiques et acoustiques – dotée d’une batterie amovible, ainsi que la caméra infrarouge de détection de mouvement Scout, équipée du CamSight LP, module optronique haute performance et basse consommation de Bertin Technologies.

« Nous avons remporté ce contrat avec les Forces Armées polonaises face à des solutions concurrentes de capteurs déposés reconnues à l’échelle internationale, confortant ainsi de la position de leadership stratégique d’Exensor dans la fourniture de systèmes de surveillance et de reconnaissance » complète Marcus Rosenqvist, Directeur Commercial et Marketing d’Exensor Technology.

Retrouvez Exensor au salon Milipol Paris, 19-22 novembre 2019, Hall 5 stand G179.

EXENSOR TECHNOLOGY AB

Créée en 1987 et filiale de Bertin Technologies depuis 2017, Exensor Technology est un leader mondial du marché des réseaux de surveillance par capteurs autonomes et fournit des solutions sur mesure à ses clients à l’échelle internationale. Depuis son siège social de Lund (Suède), son laboratoire de recherche en télécommunication à Kalmar (Suède) et son site de production installé près de Basingstoke (Royaume-Uni), la société développe et produit des solutions UGS robustes, à la pointe de la technologie et de très haute qualité pour répondre aux exigences les plus rigoureuses de ses clients. Ses systèmes sont utilisés pour des applications militaires et de sécurité intérieure partout dans le monde.

SILTEC

Depuis 1982, Siltec propose à ses clients nationaux et internationaux les produits les plus fiables : des équipements IT dédiés à la protection d’informations sensibles et classifiées ; des groupes électrogènes à faible et forte puissance ; des systèmes d’alimentation sans interruption UPS et des solutions sur-mesure destinées aux différents corps d’armées ainsi qu’aux institutions nationales. En 2012, Siltec a lancé un nouveau département de solutions sur mesure à destination des professionnels du secteur, comprenant notamment une offre en design technique, intégration et mise en œuvre de systèmes.