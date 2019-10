Syniverse et Telefónica collaborent pour offrir un nouveau service de messagerie mondial sécurisé

VALENCE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de la conférence et exposition GSMA WAS#10, Syniverse, la société la plus connectée du monde, a annoncé qu'elle développait une solution de messagerie mondiale sécurisée conçue pour aider les marques à protéger leur messagerie texte des risques de sécurité intrinsèques liés à l'envoi de messages sur Internet et sans authentification adéquate de l'utilisateur.

Afin de lutter contre les vulnérabilités de la messagerie texte, Syniverse collabore avec Telefónica pour offrir aux entreprises une plateforme de messagerie mondiale en nuage qui emprunte un réseau privé avec un cryptage de bout en bout des messages réels et des messages en transit. Le réseau fonctionne indépendamment de l'Internet public en utilisant des schémas d'adressage privés qui le rendent invisible à ceux qui ont des intentions malveillantes.

Ce qui était jusqu'ici considéré « assez sécurisé » pour la messagerie texte n'est plus adéquat pour protéger les informations contre les techniques avancées des arnaqueurs et des pirates informatiques. C'est pourquoi des entreprises telles que Telefónica International en Amérique latine et en Europe s'adressent à Syniverse pour les aider à gérer leurs communications mobiles en confirmant l'identité et le consentement du client, et en transmettant de façon sécuritaire les données des clients et des entreprises.

Le taux d'attaques mobiles en Amérique latine, où la solution Syniverse sera initialement lancée, est de 8,9 %, selon Lexis Nexis. Les transactions de paiement, les détails de connexions et les créations de nouveaux comptes sont ciblées par des bots frauduleux, et par l'usurpation des adresses de protocole Internet (PI), des périphériques et des identités. Grâce à cette solution de messagerie mondiale sécurisée, Syniverse et Telefónica protégeront les clients et les opérateurs de téléphonie mobile de ces attaques et d'un éventail d'autres cyberattaques, y compris le hameçonnage, le whaling, le déni de service, et les incidents de type « homme du milieu ».

L'Amérique latine n'est pas la seule région ciblée par des acteurs malveillants. Aux États-Unis, l'année dernière, 16,7 millions de personnes ont été affectées par un piratage de compte, selon Javelin Research. Dans un cas particulier, une grande banque a perdu 15 millions USD de retraits frauduleux en raison de mauvais cryptages de transport, des applications et de sécurité. Les attaqueurs ont assumé l'identité de l'un des clients de la banque de manière frauduleuse pour accéder au réseau de paiement avant d'effectuer de faux retraits dans de multiples succursales bancaires.

Le besoin qui existe pour l'alternative sécurisée qu'offrira Syniverse va au-delà du secteur bancaire. Le risque de perte affecte toutes les entreprises qui dépendent des communications numériques. Les messages texte peuvent être piratés pour accéder aux informations financières et opérationnelles ou même pour contrôler les réseaux, systèmes et bases de données. Qu'il s'agisse d'une plateforme e-commerce qui envoie des textes de mot de passe ponctuels pour authentifier les clients ou d'une agence gouvernementale qui déploie des drones de surveillance, une variété de processus utilisés par différentes industries sont en danger.

Syniverse protégera l'expérience du client et réduira radicalement les risques opérationnels en offrant un cryptage de couche réseau complète à travers une application d'entreprise jusqu'à l'opérateur mobile avec une isolation de segmentation dans deux zones. Par ailleurs, une alarme automatique se déclenchera si les points d'extrémité du réseau divergent du comportement attendu des communications.

La disponibilité du produit sera basée sur le nombre d'opérateurs de réseau mobile connectés à la solution de messagerie mondiale sécurisée, qui continuera d'augmenter. Les entreprises qui envisagent de sécuriser leurs communications peuvent contacter Syniverse ici.

Citation

John Wick, premier vice-président et directeur général, Global Product, de Syniverse

« N'importe quel périphérique capable d'envoyer et de recevoir des messages texte sur un réseau non sécurisé est exposé à une cyberattaque. Afin de minimiser ce risque, Syniverse et Telefónica montrent la voie pour sécuriser l'environnement de messagerie de façon à ce que les informations sensibles soient protégées à chaque stade de leur parcours lorsqu'un message est envoyé par une marque, traverse un réseau mobile et est reçu par un terminal. »

À propos de Syniverse

Syniverse est la société la plus connectée au monde — nous sommes à l’origine d’innovations qui propulsent les entreprises. Notre réseau mondial sécurisé touche plusieurs milliards de personnes et d’appareils. Notre plateforme d’engagement alimente les expériences personnalisées du futur. En outre, les millions de transactions sécurisées que nous favorisons chaque minute révolutionnent la manière dont les biens et les services sont échangés. Nous avons toujours encouragé les sociétés à réimaginer les limites du possible. Nous créons aujourd’hui des opportunités offrant le potentiel de changer le monde.

À propos de Telefonica Business Solutions

Telefónica Business Solutions, un fournisseur de premier plan d'une large gamme de solutions de communications intégrées pour le marché B2B, gère au niveau mondial les activités Entreprise (grande entreprise et PME), CMN (Corporations multinationales), Marché de gros (opérateurs fixes et mobiles, FAI et fournisseurs de contenu) et Itinérance au sein du Telefónica Group. Business Solutions développe un portefeuille intégré, innovant et compétitif pour le segment B2B, y compris des solutions numériques (Big Data, Cloud, IdO ou Sécurité) et des services de télécommunication (voix internationale, PI, capacité de bande passante, services satellites, mobilité, services fixes, mobiles, TI intégrés et solutions mondiales). Telefonica Business Solutions est une organisation multiculturelle qui exerce ses activités dans plus de 40 pays et dont la portée des services atteint plus de 170 pays.

