Syniverse e Telefónica colaboram para oferecer novo serviço de mensagens global e seguro

VALENCIA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--Na conferência e exposição GSMA WAS#10, a Syniverse, a empresa mais conectada do mundo, anunciou que está desenvolvendo uma solução de mensagens globais seguras, criada para ajudar as marcas a manterem as mensagens de texto livres dos riscos de segurança inerentes que surgem ao enviar mensagens pela Internet e sem autenticação de usuário adequada.

Para se proteger contra vulnerabilidades nas mensagens de texto, a Syniverse está colaborando com a Telefónica para oferecer às empresas uma plataforma global de mensagens baseada na nuvem, executada em uma rede privada com criptografia de ponta a ponta de mensagens reais e mensagens em trânsito. A rede opera separadamente da internet pública usando esquemas de endereçamento privados que a tornam invisível para pessoas com más intenções.

O que costumava ser considerado “suficientemente seguro” para mensagens de texto não é mais adequado para manter as informações protegidas das técnicas avançadas de fraudadores e hackers. É por isso que empresas como a Telefónica International na América Latina e na Europa estão recorrendo à Syniverse para ajudar a gerenciar as comunicações móveis, confirmando a identidade e o consentimento do cliente, e transmitindo com segurança dados de clientes e negócios.

A taxa de ataque móvel na América Latina, onde a solução Syniverse será lançada inicialmente, é de 8,9%, segundo a Lexis Nexis. As transações de pagamento, logins e criação de novas contas estão sendo direcionados por bots fraudulentos e pela falsificação de endereços, dispositivos e identidades de protocolo de Internet (IP). Com essa solução de mensagens globais seguras, a Syniverse e a Telefónica protegerão os clientes e as operadoras móveis contra esses e vários outros ataques cibernéticos, incluindo phishing, whaling, negação de serviço e incidentes intermediários.

A América Latina não é a única região alvo de ataques maliciosos. Nos EUA, no ano passado, houver 16,7 milhões de pessoas afetadas por fraude de controle de contas, de acordo com a Javelin Research. Em um caso, um banco líder perdeu US$ 15 milhões em saques fraudulentos devido a criptografias de transporte, aplicativos e segurança ruins. Os invasores assumiram fraudulentamente a identidade de um dos clientes do banco para acessar a rede de pagamento antes de fazer saques falsos de várias agências bancárias.

A necessidade da alternativa segura que a Syniverse oferecerá vai além do setor bancário. O potencial de perda afeta qualquer empresa que dependa de comunicações digitais. As mensagens de texto podem ser invadidas para acessar informações financeiras ou operacionais ou mesmo para controlar redes, sistemas e bancos de dados. Seja uma plataforma de comércio eletrônico que envia senhas de uso único para autenticar clientes ou uma agência governamental que utiliza drones de vigilância, vários processos usados por diferentes setores estão em risco.

A Syniverse protegerá a experiência do cliente e diminuirá drasticamente os riscos dos negócios, oferecendo criptografia de camada de rede total por meio de um aplicativo da empresa até a operadora móvel, com isolamento de segmentação em duas áreas. Além disso, o alarme automático disparará se os pontos finais da rede se desviarem do comportamento esperado das comunicações.

A disponibilidade do produto será baseada no número de operadoras de rede móvel conectadas à solução de mensagens globais seguras, que se expandirá continuamente. As empresas que desejam proteger suas comunicações podem entrar em contato com a Syniverse aqui.

John Wick, vice-presidente sênior e gerente geral de produtos globais da Syniverse

“Qualquer dispositivo capaz de enviar e receber mensagens de texto em uma rede não segura corre o risco de sofrer ataques cibernéticos. Para minimizar esse risco, a Syniverse e a Telefónica estão liderando o caminho para proteger as mensagens, para que as informações sigilosas sejam protegidas em cada estágio de sua jornada, quando uma mensagem é enviada de uma marca, passada por uma rede móvel e recebida por um dispositivo final.”

Sobre a Syniverse

A Syniverse é a empresa mais conectada do mundo: somos pioneiros em inovações que fazem os negócios progredirem. Nossa rede global e segura alcança bilhões de pessoas e dispositivos. Nossa plataforma de interação possibilita as experiências personalizadas do futuro. E as milhões de transações seguras que conduzimos a cada minuto estão revolucionando a forma como os produtos e serviços são trocados. Sempre levamos as empresas a reimaginarem os limites da possibilidade. Hoje oferecemos oportunidades com o poder de mudar o mundo.

Sobre a Telefonica Business Solutions

A Telefónica Business Solutions, fornecedora líder de uma ampla gama de soluções de comunicação integrada para o mercado B2B, gerencia globalmente os negócios da Empresa (Grandes Empresas e PME), MNC (Multinacionais), Atacado (operadoras de telefonia fixa e móvel, ISPs e provedores de conteúdo) e Roaming dentro do Grupo Telefónica. A Business Solutions desenvolve um portfólio integrado, inovador e competitivo para o segmento B2B, incluindo soluções digitais (big data, nuvem, IoT ou segurança) e serviços de telecomunicações (voz internacional, IP, capacidade de banda larga, serviços de satélite, mobilidade, integração fixa, móvel, TI serviços e soluções globais). A Telefonica Business Solutions é uma organização multicultural que trabalha em mais de 40 países e atende mais de 170 países.

