Cooperação entre Toshiba e Gestamp em projeto de IoT/IA promoverá operações de soldagem de qualidade no setor automobilístico

Overview of the Initiative (Graphic: Business Wire)

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Digital & Consulting Corporation (doravante TDX) e a espanhola Gestamp, líder global em componentes metálicos para automóveis, anunciaram que estão cooperando em um projeto para levar monitoramento e análise avançados à soldagem de peças de chassi de veículos. Utilizando o know-how da Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e inteligência artificial (IA) e utilizando dados de imagens de câmera e sensores de emissão acústica (acoustic emission, AE), as empresas buscam garantir uma detecção de altíssima precisão da qualidade da costura de solda, o que contribuirá para melhorar a segurança dos veículos.

A Gestamp é uma das maiores fabricantes mundiais de componentes metálicos para automóveis, com mais de 100 fábricas em 22 países. A Gestamp está promovendo uma série de projetos sob a iniciativa Industry 4.0, aplicando tecnologia digital e análise de dados para a realização de fábricas mais eficientes e processos de produção mais consistentes e confiáveis.

A TDX vem trabalhando com a Gestamp desde abril de 2018 em uma iniciativa de prova de conceito que monitora a qualidade das soldas nas peças do chassi produzidas na planta da Gestamp no Reino Unido. Essa iniciativa traz sensores de emissão acústica, que normalmente são usados para testar danos em pontes e grandes edifícios, para o processo de fabricação. Os sensores detectam as características das ondas acústicas na banda de alta frequência e a tecnologia de análise de IA da Toshiba usa os dados para identificar falhas de soldagem. Nos últimos 17 meses, a Gestamp validou a iniciativa e sua capacidade de garantir a qualidade das soldas nas peças do chassi.

Mitsui & Co., Ltd., um investidor da Gestamp e da TDX, promoveu a cooperação entre as empresas e facilitou o projeto.

A TDX, juntamente com a Toshiba Corporation e a Toshiba Digital Solutions Corporation, construíram com base nos resultados de prova de conceito e agora pretendem melhorar ainda mais a tecnologia de detecção de solda. Aproveitando a rica experiência em fabricação do Toshiba Group, as empresas desenvolveram uma solução de IoT que se aplica à tecnologia de análise de IA da Toshiba para dados da detecção interna da qualidade da soldagem por sensores AE, juntamente com a detecção da qualidade da soldagem de superfície com base nos dados de imagem da câmera.

As três empresas estão agora implantando esta solução atualizada em uma planta da Gestamp na Alemanha. Os testes de prova continuarão até março do próximo ano e deverão aumentar a precisão da taxa de detecção da qualidade da soldagem, possibilitar a implantação em outras fábricas da Gestamp e acelerar os esforços para a comercialização em larga escala.

René González, diretor de manufatura avançada da Gestamp, declarou: “A Gestamp orgulha-se deste sistema para verificar costuras de soldagem com tecnologias de reconhecimento acústico e de imagem. Esperamos usar essa solução em diferentes plantas do Grupo para exceder as expectativas de nossos clientes na qualidade de nossos produtos.”

Noriyasu Okitani, presidente e diretor executivo da TDX, adicionou, “Combinando a rica experiência e o conhecimento em tecnologia de fabricação e tecnologia digital do Toshiba Group e utilizando a IoT e a IA em um sistema ciberfísico (cyber-physical system, CPS), esperamos fornecer uma solução exclusiva que contribua para elevar a alta qualidade das peças produzidas nas plantas de fabricação da Gestamp ao redor do mundo.”

Katsutoshi Yokoi, gerente geral da divisão de negócios de peças automotivas, unidade de negócios Iron & Steel Products da Mitsui & Co., Ltd. disse ainda: “A Mitsui pretende contribuir para os negócios da Gestamp utilizando totalmente nossos ativos, e este projeto usará a tecnologia avançada da Toshiba, nosso parceiro-chave, para promover a melhoria operacional e fortalecer a competitividade na Gestamp. Estamos muito satisfeitos por ter ambas as empresas cooperando para buscar a comercialização em larga escala.”

Sobre a Gestamp

A Gestamp é uma multinacional especializada no design, desenvolvimento e fabricação de componentes metálicos altamente projetados para os principais fabricantes de veículos. Ela desenvolve produtos com um design inovador para produzir veículos mais leves e seguros, que oferecem melhor consumo de energia e menor impacto ambiental. Seus produtos cobrem as áreas de carroceria, chassi e mecanismos.

A empresa está presente em 22 países, com mais de 100 fábricas e 2 em construção, 13 centros de P&D e uma força de trabalho de mais de 43.000 funcionários em todo o mundo. Sua receita foi de € 8.548 milhões em 2018. Gestamp está listada na bolsa de valores espanhola sob o código GEST.

Sobre a Toshiba Digital & Consulting Corporation

Como inovadora de negócios globais em transformação digital que promove sistemas ciberfísicos, trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes para criar valor. Nos baseamos nos conhecimentos e realizações que o Toshiba Group vem cultivando há muitos anos em uma ampla gama de negócios, tirando vantagem dos pontos fortes de tecnologias digitais como AI e IoT e concentrando nossa experiência nos principais domínios comerciais de energia, infraestrutura social, fabricação e mobilidade. Desde a consultoria até o design do serviço, identificamos possíveis problemas e as sementes para o crescimento da próxima geração, fornecemos serviços consistentes até a confirmação da criação de valor.

https://toshiba-dx.com/toshiba-dx/ (Apenas versão em japonês)

