La coopération de Toshiba et de Gestamp dans un projet IdO/IA soutiendra des opérations de soudure de qualité dans l'industrie automobile

Overview of the Initiative (Graphic: Business Wire)

Overview of the Initiative (Graphic: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Digital & Consulting Corporation (ci-après TDX) et la société espagnole Gestamp, leader mondial des composants métalliques pour automobiles, ont annoncé leur coopération dans un projet visant à appliquer un contrôle et une analyse avancés à la soudure des pièces de châssis automobiles. En capitalisant sur le savoir-faire de l'Internet des Objets (IdO) et de intelligence artificielle (IA), et en utilisant les données d'images de caméra et de capteurs d'émissions acoustiques (EA), les sociétés visent une détection de très haute précision de la qualité des joints de soudure, ce qui permettra d'améliorer la sécurité des véhicules.

Gestamp est l'un des plus grands fabricants de composants métalliques automobiles au monde, avec plus de 100 usines dans 22 pays. Gestamp promeut actuellement un certain nombre de projets dans le cadre de l'initiative Industrie 4.0, appliquant la technologie numérique et l'analyse de données à la mise en œuvre d'usines de production plus efficaces et de processus de production plus cohérents et plus fiables.

TDX travaille avec Gestamp depuis avril 2018 sur une initiative de preuve de concept qui a contrôlé la qualité des joints de soudure des pièces de châssis produites par une usine Gestamp au Royaume-Uni. Cette initiative apporte au processus de fabrication les capteurs EA typiquement utilisés pour vérifier les dommages potentiels dans des ponts et de grands bâtiments. Les capteurs détectent les caractéristiques des ondes acoustiques dans la bande de haute fréquence et la technologie d'analyse IA de Toshiba utilise les données pour identifier les défauts de soudure. Au cours des 17 derniers mois, Gestamp a validé l'initiative et sa capacité à assurer la qualité des joints de soudure dans les pièces de châssis.

Mitsui & Co., Ltd., un investisseur dans Gestamp et TDX, a promu la coopération entre les sociétés et facilité le projet.

TDX, avec Toshiba Corporation et Toshiba Digital Solutions Corporation, a mis à profit les résultats de la preuve de concept et compte maintenant améliorer encore plus la technologie de détection de soudure. En capitalisant sur la riche expertise en fabrication du Toshiba Group, les sociétés ont développé une solution IdO qui applique la technologie d'analyse IA de Toshiba aux données de détection de la qualité des soudures internes par des capteurs EA, ainsi qu'une détection de la qualité des soudures superficielles basée sur des données d'images de caméra.

Les trois entreprises déploient actuellement cette solution mise à niveau dans une usine Gestamp en Allemagne. Les tests de preuve de concept continueront jusqu'en mars l'année prochaine et devraient augmenter la précision du taux de détection de la qualité des soudures, permettre le déploiement dans d'autres usines Gestamp, et accélérer les efforts en vue d'une commercialisation à pleine échelle.

René González, directeur de la fabrication avancée chez Gestamp, a déclaré : « Gestamp est fière de ce système de vérification des joints de soudure basée sur des technologies acoustiques et de reconnaissance d'image. Nous espérons utiliser cette solution dans d'autres usines du Groupe et dépasser les attentes de nos clients dans la qualité de nos produits. »

Noriyasu Okitani, président-directeur général de TDX, a confié pour sa part, « En combinant la riche expérience et les connaissances du Toshiba Group en matière de technologie de fabrication et technologie numérique, et en utilisant l'IdO et l'IA dans un système cyber-physique (SCP), nous espérons fournir une solution unique qui contribue à augmenter la haute qualité des pièces produites dans les usines de production de Gestamp autour du monde. »

Katsutoshi Yokoi, directeur général de la Division commerciale des pièces automobiles de l'Unité d'exploitation des produits de fer et d'acier de Mitsui & Co., Ltd. a ajouté : « Mitsui compte contribuer aux opérations de Gestamp en exploitant pleinement ses actifs, et ce projet utilisera la technologie de pointe de Toshiba, notre partenaire clé, pour générer des améliorations opérationnelles et renforcer la compétitivité de Gestamp. Nous sommes très heureux de la coopération des deux sociétés en vue d'une commercialisation à pleine échelle. »

À propos de Gestamp

Gestamp est une multinationale spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de composants métalliques de haute technologie pour des constructeurs automobiles de premier plan. Elle développe des produits d'une conception innovante afin de produire des véhicules plus légers et plus sûrs qui consomment moins d'énergie et réduisent l'impact environnemental. Ses produits couvrent les domaines des carrosseries nues, des châssis et des mécanismes.

La société, présente dans 22 pays, compte plus de 100 usines de fabrication et 2 en construction, 13 centres R&D et une main d'œuvre de plus de 43 000 employés dans le monde. Son chiffre d'affaires se chiffrait à 8 548 millions d'euros en 2018. Gestamp est cotée sur la bourse espagnole sous le symbole GEST.

À propos de Toshiba Digital & Consulting Corporation

En tant qu'entreprise novatrice mondiale en matière de transformation numérique qui promeut des systèmes cyber-physiques, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour créer de la valeur. Nous capitalisons sur les connaissances et sur les réalisations que le Toshiba Group a accumulées au cours de nombreuses années dans un large éventail d'activités, nous exploitons la puissance de technologies numériques telles que l'IA et l'IdO, et nous focalisons notre expertise sur les domaines commerciaux clés de l'énergie, de l'infrastructure sociale, de la fabrication et de la mobilité. De la consultation à la conception des services, nous identifions les problèmes potentiels et les graines d'une croissance de prochaine génération et fournissons des services cohérents jusqu'à la confirmation de la création de valeur.

https://toshiba-dx.com/toshiba-dx/ (version japonaise uniquement)

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.