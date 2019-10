MARSEILLE, France--(BUSINESS WIRE)--Traxens, expert in het leveren van hoogwaardige data en diensten voor de supply chain industrie, kondigt vandaag een samenwerking aan met de haven van Rotterdam in een baanbrekend initiatief en als eerste voor de scheepvaartsector. Traxens is een belangrijke partner in het #WeAre42 smart container project en zal de technologie leveren om vragen over logistieke efficiëntie, duurzaamheid en de toekomst van technologie in de supply chain te helpen beantwoorden.

De container is uitgerust met apparatuur en de communicatietechnologie van Traxens die IoT-gegevens zullen genereren via zijn platform, Traxens Hub. Traxens zal een belangrijk deel van de gehele embedded technologie leveren, het zal veranderingen in alles meten, van trillingen, versnelling, positie en geluid tot lokale luchtvervuiling, temperatuur en vochtigheid. De Smart Container is ook uitgerust met zonnepanelen en de reis zal helpen bepalen hoeveel stroom de container genereert en gebruikt voor het verzamelen van gegevens.

