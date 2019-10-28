华纳媒体将持有拉美和加勒比海西班牙语地区HBO品牌服务的全部所有权，包括所有HBO、MAX、Cinemax和HBO Go服务

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--华纳媒体(WarnerMedia)已达成协议，收购Ole Communications所持有的华纳媒体和Ole Communications合资企业HBO Ole Partners的少数股权。交易完成后，华纳媒体将拥有拉丁美洲和加勒比海西班牙语地区所有HBO、MAX、Cinemax和HBO Go服务的100%所有权。双方另一家在巴西开展HBO业务的合资企业HBO Brasil Partners的所有权结构此次未受影响。华纳媒体和Ole Communications将继续在拉丁美洲开展其基本频道发行业务。

此次交易预计将在收到相关监管审批后完成。交易完成后，HBO Ole Partners将由华纳媒体首席营收官兼华纳媒体国际网络总裁Gerhard Zeiler负责。

Zeiler表示：“ 我们很高兴拥有HBO Ole Partners的全部股权，它在该地区运营着首屈一指的付费订阅电视网络。通过此次收购，我们将能够为拉丁美洲和加勒比海西班牙语地区的消费者带去即将推出的美国流媒体服务HBO Max的本地化版本。我们也可以选择收购巴西业务，但此次并没有这么做。正如我们曾经说过，由于巴西现在存在监管不确定性，因此目前在巴西追加直接投资对我们并不具吸引力。我们支持目前为修订SeAC法案所做出的努力，仍然对此持乐观态度，这样才能确保媒体行业拥有明确、可预知的监管框架，从而促进投资和创新。”

Ole Communications总裁兼首席执行官Enrique Cusco表示：“ 华纳媒体是我们在拉丁美洲市场的非凡合作伙伴，我们为曾经与他们在该地区共同建立HBO品牌网络而感到骄傲。我们很高兴我们将继续在这一市场开展基本频道优质组合的发行业务，其中包括Warner Channel以及A+E Networks Latin America、NBCUniversal International Networks Spanish Latin America和Sony Pictures Entertainment的频道。”

华纳媒体和Ole Communications在1991年创立合资企业HBO Ole Partners时首次将HBO电视节目服务带到该地区，并在同年推出HBO品牌西班牙语付费频道，后又于1994年在巴西推出葡萄牙语服务。

关于HBO Max

HBO Max是一项全新的流媒体服务，借助这项服务，无论是有儿童的家庭还是各年龄层的成人，每一个人都能拥有直接面向消费者的非凡体验。在HBO追求卓越的悠久历史和屡获殊荣的故事讲述支撑和启发下，新服务将包含各种独家原创节目内容(Max Originals)以及华纳媒体旗下深受人们喜爱的丰富品牌和节目库中的一流内容。

关于华纳媒体

华纳媒体是一家领先的媒体和娱乐公司，致力于为全球观众打造并交付高质量且广受欢迎的内容，这些内容来自于广泛才华横溢的故事作者和记者，其消费品牌包括HBO、HBO Now、HBO Max、华纳兄弟、TNT、TBS、truTV、CNN、DC Entertainment、New Line、Cartoon Network、Adult Swim、Turner Classic Movies等。华纳媒体是AT&T Inc. (NYSE:T)旗下公司。

关于Ole Communications

Ole Communications是一家国际多媒体公司，也是拉丁美洲付费电视行业的先锋。该公司旗下众多合资企业包括A+E Networks Latin America、NBCUniversal International Networks Spanish Latin America、HBO Brasil Partners、IVC Networks和PlayGround Americas。通过旗下附属公司，Ole Communications在拉丁美洲发行领先的付费电视品牌，例如A&E、AXN、History、H2、IVC、Lifetime、E! Entertainment、Studio Universal、Sony Channel、SyFy、Telemundo Internacional、Universal TV和Warner Channel。为了对其遍布拉丁美洲的合资企业和战略合作伙伴提供支持，Ole Communications通过其VC Medios附属公司提供广告销售代理服务以及广播、语言和制作服务。

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