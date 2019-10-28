華納媒體將持有拉美和加勒比海西班牙語地區HBO品牌服務的全部所有權，包括所有HBO、MAX、Cinemax和HBO Go服務

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--華納媒體(WarnerMedia)已達成協議，將收購Ole Communications所持有的華納媒體和Ole Communications合資企業HBO Ole Partners的少數股權。交易完成後，華納媒體將擁有拉丁美洲和加勒比海西班牙語地區所有HBO、MAX、Cinemax和HBO Go服務的100%所有權。雙方另一家在巴西經營HBO業務的合資企業HBO Brasil Partners的所有權結構此次未受影響。華納媒體和Ole Communications將繼續在拉丁美洲經營其基本頻道發行業務。

此次交易預計將在取得相關監管批准後完成。交易完成後，HBO Ole Partners將由華納媒體營收長兼華納媒體國際網路總裁Gerhard Zeiler負責。

Zeiler表示：「我們很高興擁有HBO Ole Partners的全部股權，它在該地區經營首屈一指的付費訂閱電視網路。此次收購將使我們能夠為拉丁美洲和加勒比海西班牙語地區的消費者帶來即將推出的美國串流服務HBO Max的本土化版本。我們也可以選擇收購巴西業務，但此次並沒有這麼做。正如我們曾經說過，由於巴西現在存在監管不確定性，因此目前在巴西追加直接投資對我們並不具吸引力。我們支持目前為修訂SeAC法案所做的努力，並且仍然對此持樂觀態度，這樣才能確保媒體業擁有明確、可預知的監管架構，從而促進投資和創新。」

Ole Communications總裁兼執行長Enrique Cusco表示：「華納媒體是我們在拉丁美洲市場的非凡合作夥伴，我們為曾經與他們在該地區共同建立HBO品牌網路而感到驕傲。我們很高興我們將繼續在這一市場經營基本頻道優質組合的發行業務，其中包括Warner Channel以及A+E Networks Latin America、NBCUniversal International Networks Spanish Latin America和Sony Pictures Entertainment的頻道。」

華納媒體和Ole Communications在1991年創立合資企業HBO Ole Partners時，首次將HBO電視節目服務帶到該地區，並在同年推出HBO品牌西班牙語付費頻道，後又於1994年在巴西推出葡萄牙語服務。

關於HBO Max

HBO Max是全新的串流服務，無論是有兒童的家庭，還是各年齡層的成人，這項服務為每一個人提供直接面對消費者的非凡體驗。在HBO追求卓越的悠久歷史和屢獲殊榮的故事講述支撐和啟發下，新服務將包含各種獨家原創節目內容(Max Originals)，以及華納媒體旗下深受人們喜愛的豐富品牌和節目庫中的一流內容。

關於華納媒體

華納媒體是首屈一指的媒體和娛樂公司，為全球觀眾打造並發行高品質且廣受歡迎的內容，這些內容來自於廣泛才華橫溢的故事作者和記者，其消費品牌包括HBO、HBO Now、HBO Max、華納兄弟、TNT、TBS、truTV、CNN、DC Entertainment、New Line、Cartoon Network、Adult Swim、Turner Classic Movies等。華納媒體是AT&T Inc. (NYSE:T)旗下公司。

關於Ole Communications

Ole Communications是國際性多媒體公司，也是拉丁美洲付費電視產業的先鋒。該公司旗下眾多合資企業包括A+E Networks Latin America、NBCUniversal International Networks Spanish Latin America、HBO Brasil Partners、IVC Networks和PlayGround Americas。透過旗下附屬公司，Ole Communications在拉丁美洲發行首屈一指的付費電視品牌，例如A&E、AXN、History、H2、IVC、Lifetime、E! Entertainment、Studio Universal、Sony Channel、SyFy、Telemundo Internacional、Universal TV和Warner Channel。為了支援其遍佈拉丁美洲的合資企業和策略性合作夥伴，Ole Communications透過其VC Medios附屬公司提供廣告銷售代理服務以及廣播、語言和製作服務。

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