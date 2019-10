Traxens s’associe avec le port de Rotterdam dans le cadre du projet innovant Container 42

MARSEILLE, France--(BUSINESS WIRE)--Traxens, une société qui fournit des services et données à forte valeur ajoutée pour l’industrie de la logistique, annonce aujourd’hui son partenariat avec le port de Rotterdam dans le cadre d’une initiative innovante, la première de ce type dans le transport maritime. Traxens rejoint le projet de conteneur intelligent #WeAre42 en tant que partenaire clé. La société fournira la technologie nécessaire pour répondre aux défis liés à l’efficacité, à l’empreinte environnementale et au futur de la chaine logistique.

Au cours des deux prochaines années, le Container 42 sera expédié dans des ports du monde entier et partagera les informations recueillies au cours de sa mission de collecte de données. Le conteneur est équipé du dispositif et de la technologie de communication Traxens, qui vont générer des données IoT via la plateforme Traxens Hub. Traxens fournira une grande partie de la technologie embarquée, et mesurera les variations dans différents domaines, depuis les vibrations, l’accélération, la position et le bruit jusqu’à la pollution de l’air, la température et l’humidité locales. Le conteneur intelligent a également été équipé avec des panneaux solaires afin de déterminer durant le voyage la quantité d’énergie générée puis utilisée par le conteneur pour la collecte des données.

Le port de Rotterdam, l’un des principaux ports du monde, est à la pointe de la numérisation, et vise à devenir le port le plus connecté du monde. Traxens a été sélectionnée en tant que partenaire pour cette initiative unique, car la société a pour objectifs de révolutionner la logistique portuaire, ainsi que les processus et la manière dont le fret est expédié au niveau mondial.

La technologie IoT sans équivalent de Traxens fournit des informations complètes et en temps réel pour gérer les actifs logistiques partout dans le monde. Elle a reçu en 2019 le Frost & Sullivan’s Technology Leadership Award.

« Traxens représente l’avenir de la numérisation dans le domaine de la logistique. Notre technologie intelligente va collecter, générer et regrouper les données du Container 42 dans le cadre de cette mission internationale de récupération de données. Le port de Rotterdam est l’un des principaux ports du monde. Nous sommes impatients de travailler avec eux afin de transformer numériquement les chaines d’approvisionnement multimodales et d’en améliorer l’efficacité logistique », indique Jacques Delort, directeur général de Traxens.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Traxens au sein du projet Container 42. Nous pensons que la digitalisation des services portuaires de Rotterdam va contribuer à acheminer les marchandises de façon plus sûre, plus rapide et plus fiable », ajoute Erwin Rademaker, directeur de programme du port de Rotterdam. « A l’avenir, cela permettra également à Rotterdam d’accueillir des systèmes de navigation autonome dans sa zone portuaire. »

A propos du Port de Rotterdam

L’Autorité portuaire de Rotterdam a pour objectif d’améliorer la compétitivité du port en tant que hub logistique et complexe industriel de niveau mondial, non seulement en termes de taille, mais aussi de qualité. L’Autorité portuaire a donc mis en place une transition vers une énergie durable et s’engage dans la numérisation afin de rendre le port et sa chaine logistique plus efficaces. L’Autorité portuaire a pour tâche principale le développement, la gestion et l’exploitation du port de manière durable et la mise à disposition de services rapides et sûrs pour le transport maritime.

Faits et chiffres sur l’Autorité portuaire et le Port de Rotterdam : https://www.portofrotterdam.com/en/our-port/facts-figures-about-the-port

A propos de Traxens

Traxens génère, collecte, consolide, enrichit et transforme les données logistiques en informations exploitables. Notre technologie IoT révolutionnaire fournit des informations complètes et en temps réel pour gérer les actifs logistiques partout dans le monde. Avec ses solutions, Traxens permet à ses clients de transformer numériquement leurs chaînes logistiques multimodales, et ainsi de réduire leurs coûts, d’optimiser leurs investissements, de se conformer à la réglementation environnementale et de fournir des services de qualité à leurs clients finaux.

www.traxens.com