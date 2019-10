WarnerMedia prenderà pieno possesso dei servizi HBO nei paesi di lingua spagnola in America Latina e nei Caraibi, comprese tutte le offerte HBO, MAX, Cinemax e HBO Go

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--WarnerMedia ha raggiunto un accordo per comprare la quota di minoranza di Ole Communications in HBO Ole Partners, la joint venture tra WarnerMedia e Ole Communications. Alla chiusura della transazione, WarnerMedia sarà proprietaria di 100% di tutti i servizi HBO, MAX, Cinemax e HBO Go nei paesi di lingua spagnola in America Latina e nei Caraibi. La struttura della proprietà di HBO Brasil Partners, un'altra joint venture tra le società che gestisce HBO in Brasile, non è interessata al momento. WarnerMedia e Ole Communications continueranno la propria attività di distribuzione dei canali di base in America Latina.

La transazione dovrebbe essere perfezionata dopo il rilascio dei relativi permessi normativi. Al compimento, HBO Ole Partners rientreranno nell'ambito di competenza di Gerhard Zeiler, Chief Revenue Officer, WarnerMedia & President, WarnerMedia International Networks.

“ Siamo entusiasti di essere proprietari di tutti gli HBO Ole Partners, che gestiscono una delle principali reti televisive premium su abbonamento nella regione. L'acquisizione ci consentirà di portare versioni tradotte del nostro servizio di streaming HBO Max al pubblico dei paesi di lingua spagnola dell'America Latina e dei Caraibi”, ha affermato Zeiler. “ Abbiamo l'opzione di rilevare l'attività in Brasile ma non lo stiamo facendo al momento. Come abbiamo annunciato, ulteriori investimenti diretti in Brasile non sono un'opzione attraente per noi al momento a causa dell'attuale incertezza normativa nel paese. Sosteniamo e rimaniamo ottimisti sull'impegno continuo per cambiare le leggi SeAC al fine di garantire che il settore mediatico abbia un quadro normativo prevedibile che favorisca investimenti e innovazione”.

“ WarnerMedia è stato un partner eccezionale in America Latina e siamo orgogliosi delle reti HBO che abbiamo realizzato insieme nella regione”, ha commentato Enrique Cusco, Presidente e CEO di Ole Communications. “ Siamo lieti di continuare l'attività di distribuzione del nostro straordinario portafoglio di canali base sul mercato, un portafoglio che include Warner Channel e i canali di A+E Networks Latin America, NBCUniversal International Networks Spanish Latin America e Sony Pictures Entertainment”.

WarnerMedia e Ole Communications hanno portato i servizi di programmazioni HBO alla regione per la prima volta quando hanno fondato la joint venture HBO Ole Partners nel 1991 e lanciato un canale premium HBO in lingua spagnola nello stesso anno. Un servizio in lingua portoghese è stato lanciato in Brasile nel 1994.

Informazioni su HBO Max

HBO Max è un nuovo servizio di streaming che offrirà una straordinaria esperienza direttamente al consumatore per tutti, dalle famiglie ai bambini agli adulti di ogni età. Ispirata dalla tradizione di eccellenza di HBO di straordinario storytelling nella quale affonda le proprie radici, il nuovo servizio presenterà un'ampia collezione di programmazioni originali ed esclusive (Max Originals) e il meglio del meglio dall'enorme portafoglio di WarnerMedia di popolari marchi e videoteche.

Informazioni su WarnerMedia

WarnerMedia è tra le prime aziende di media e intrattenimento che crea e distribuisce contenuti premium e popolari grazie a narratori e giornalisti di talento a un pubblico globale attraverso i suoi marchi di consumo tra cui HBO, HBO Now, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC Entertainment, New Line, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies e altri. WarnerMedia appartiene a AT&T Inc. (NYSE:T).

Informazioni su Ole Communications

Ole Communications è una società multimediale globale e un pioniere nel settore della pay-TV in America Latina. Le varie joint venture della Società comprendono A+E Networks Latin America, NBCUniversal International Networks Spanish Latin America, HBO Brasil Partners, IVC Networks e PlayGround Americas. Tramite le sue consociate, la Società distribuisce i principali marchi di pay-TV in America Latina, come A&E, AXN, History, H2, IVC, Lifetime, E! Entertainment, Studio Universal, Sony Channel, SyFy, Telemundo Internacional, Universal TV e Warner Channel. Per sostenere le sue joint venture e i partner strategici in tutta l'America Latina, Ole Communications, attraverso i suoi affiliati VC Medios, offre servizi di rappresentazione di vendite pubblicitarie oltre a servizi di trasmissione, produzione e adattamento linguistico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.